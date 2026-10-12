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„Je to stroj,“ žasne talent Vancouveru nad Hronkem. Pak prozradil, co mu Čech připomíná, když se ztrácí

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Pět asistencí za čtyři zápasy a téměř šestadvacet minut na ledě každý večer. Obránce Filip Hronek drží pohromadě přestavovaný Vancouver a k tomu vychovává mladíky, kteří mají jednou převzít jeho práci. Trenér Manny Malhotra přitom tvrdí, že to nejlepší z něj teprve uvidíme.
„Je to stroj,“ žasne talent Vancouveru nad Hronkem. Pak prozradil, co mu Čech připomíná, když se ztrácí

„Je to stroj,“ žasne talent Vancouveru nad Hronkem. Pak prozradil, co mu Čech připomíná, když se ztrácí

Zdroj: profimedia.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

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