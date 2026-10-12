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V Liberci povládne tříčlenná koalice. ANO míří do opozice

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Liberec už má dohodu na vládě pro následující čtyři roky. Starostové se dohodli s Lepším Libercem a koalicí Pirátů a Libercem otevřeným lidem (LOL). ANO, které bylo dosud ve vládě, tak míří do opozice. Budoucí trojkoalice nyní jedná o programu a postech.
V Liberci povládne tříčlenná koalice. ANO míří do opozice

V Liberci povládne tříčlenná koalice. ANO míří do opozice

Zdroj: Luboš Vrabec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 08:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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