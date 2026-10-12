V Liberci povládne tříčlenná koalice. ANO míří do opozice

„Jednali jsme od sobotního večera. Situace je trochu jednodušší, protože v Liberci se do zastupitelstva dostaly jen čtyři subjekty. Ta jednání tak byla poměrně rychlá,“ okomentoval lídr Starostů pro Liberecký kraj Lukáš Hájek.
Jeho hnutí v Liberci vyhrálo volby potřetí v řadě, z jednání po sečtení volebních výsledků vyplynulo, že bude jednat s Lepším Libercem a koalicí Pirátů a LOL. „Klíčová pro nás byla programová shoda a hledání stabilní většiny. S partnery jsme v neděli večer podepsali společnou dohodu, že nyní budeme jednat v tomto tříčlenném sestavení,“ dodal.
Jednotlivé posty ale zástupci budoucí vlády komentovat nechtěli. „Jsme na začátku a čekají nás jednání o doladění programových priorit. O složení rady intenzivně jednáme. Lze předpokládat, že lídři kandidátních uskupení budou v personálním obsazení budoucí rady. Zatím ale vyjednáváme. Každý chce dělat, co je mu blízké, ale musíme se o resorty podělit. Nechceme to uspěchat,“ dodala Martina Teplá z Lepšího Liberce.
Konkrétní jména nová trojkoalice prozradí, až budou hotová všechna jednání. „Složení rady představíme jako jeden celek,“ doplnil za Piráty a LOL Jan Hruška.
On i Martina Teplá působili na radnici ve vedení města už uplynulé čtyři roky. Podle Hrušky tak může nová vláda brzy začít pracovat. „Nedělní dohoda je dobrou zprávou pro Liberec, všechny tři subjekty mají zkušenosti z vedení města. Máme na co navazovat, máme rozpracované projekty a víme, co je potřeba řešit. Nebudeme začínat na zelené louce a můžeme začít pracovat,“ doplnil.
Ve vedení města bude i LOL, který přitom byl v opozici a se Starosty se dostával do mnohých diskusí a sporů. Podle Hájka by to ale neměl být problém. „Obavu z toho nemám, jsem si naprosto jistý, že diskuze je velmi konstruktivní a směřuje k dobrému výsledku,“ odmítl Hájek.
A koaličního partnera hájí i Hruška. „Bylo vidět i na jednáních, že kolegové z LOL jednali velmi konstruktivně ai jejich role v opozici byla významná a pomohli městu ušetřit řadu peněz a posunout řadu projektů. Jsou připraveni být ve vládě,“ řekl.
Ve vedení města už ale nebude ANO, které míří do opozice. Podle Hájka to vyplynulo z jednání. „Takto bychom měli 31 mandátů, to splňuje stabilní většinu. Při hledání programové shody jsme se potkávali na tom, jak vypadaly naše programy. Je mezi námi programový průnik a když jsme si potvrdili, že chceme takto spolupracovat, nebyl důvod v udržování stávajícího formátu. Tvořit čtyřčlennou koalici by navíc asi bylo trochu zvláštní,“ vysvětlil Hájek, proč po dvanácti letech spolupráce dali Starostové přednost jiným partnerům.
Nyní budou probíhat jednání trojkoalice, ustavující zastupitelstvo by mohlo proběhnout začátkem listopadu.