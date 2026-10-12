Educa je tady. Startuje dnes, oblíbený veletrh nejen pro studenty začne ve čtvrtek

Počet návštěvníků celotýdenního programu EDUCA WEEK se v minulých letech ustálil na 30 tisících, organizátoři věří, že se stejný počet dá očekávat i letos. Dvacátý ročník opět slibuje atraktivní přehlídku toho nejlepšího, co Liberecký kraj nabízí v oblasti středoškolského vzdělávání a učňovských oborů a zároveň stovky pracovních míst napříč obory v prestižních firmách působících v našem regionu.
„Veletrh každoročně připravujeme s myšlenkou nabídnout atraktivní vzdělání s perspektivou uplatnění v některé z firem v Libereckém kraji. Naším cílem je propojovat aktuální potřeby regionálního pracovního trhu se vzdělávacím systémem. EDUCA je unikátní v tom, že v jednom týdnu a na jednom místě pro návštěvníky a uchazeče kombinuje klasickou veletržní prezentaci s aktivními formami ukázek studijních oborů či pracovních pozic. EDUCA se v průběhu let zároveň stala platformou pro odborníky na osobní rozvoj a také manažery prestižních firem, a kromě pestré nabídky pracovních pozic přináší nové trendy z oblasti profesního růstu a osobního rozvoje,“ vysvětluje ředitel veletrhu Lukáš Přinda z pořádající společnosti SFM Liberec s. r. o. EDUCA WEEK: Ukázková synergie zaměstnavatelů a škol v Libereckém kraji
Jedním ze spolupořadatelů veletrhu je zřizovatel středních škol, odborných škol a učilišť, Liberecký kraj.
„V Libereckém kraji máme kvalitní střední školy a zároveň firmy, které potřebují šikovné a vzdělané lidi. EDUCA připomíná, že kvůli zajímavému studiu ani práci nemusí mladí lidé odcházet jinam. Partnerství řady našich škol a firem ukazuje, že jejich propojení je dnes důležitou součástí odborného vzdělávání. Nejde přitom jen o praxe studentů. Firmy se školami řeší, jak se mění technologie, co budou absolventi potřebovat a jak na to reagovat ve výuce. Taková spolupráce pomáhá připravovat mladé lidi na skutečné potřeby zaměstnavatelů a zvyšuje jejich šanci najít dobré uplatnění tady v regionu,“ konstatuje hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
„Vybrat si školu a budoucí povolání není jednoduché a dětem hodně pomáhá, když si mohou různé obory samy vyzkoušet a zjistit, co je skutečně baví. EDUCA jim dává příležitost prozkoumat možnosti dalšího studia i to, kam je jednou mohou dovést. Jsem ráda, že se takto mohou seznamovat i s technickými obory. Ty se rychle mění, pracují s moderními technologiemi a nabízejí spoustu možností, kam se dál vydat. Právě osobní zkušenost může ukázat techniku v úplně jiném světle než jen povídání o tom, že technicky vzdělané lidi potřebujeme,“ dodává krajská radní pro resort školství a sportu Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj). EDUCA EXPO: Nastartuj kariéru v kraji
Tradičním vrcholem EDUCA WEEKu je třídenní veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA EXPO v Home Credit Areně, který je letos věnován středním školám, učilištím a vyšším odborným školám výhradně z Libereckého kraje. Studenti mají příležitost získat veškeré informace nejen od přítomných pedagogů, ale také od studentů či absolventů konkrétních škol přímo na stáncích. Mezi více než 40 subjekty na prezentační ploše arény mají své místo i jazykové školy a další vzdělávací instituce.
Svůj stánek na EDUCA EXPO rozbalí i bývalý učitel, influencer a motivátor Robin Řežábek, jehož edukativní streamy jsou velmi populární mezi dětmi a mládeží, kteří se podle nich připravují na přijímačky nebo k maturitě.
„Veletrh není jen o prezentaci pro žáky posledních ročníků základních škol. Zaměřujeme se i na program ve středoškoláky. Jako bonus k široké nabídce pracovních pozic i možností praxí a stáží mají možnost se v B2S (business to student) zóně zúčastnit prezentace konkrétních firem. Nastartovat kariéru pomůžeme všem návštěvníkům kteří hledají kvalitní praxi a chtějí se aktivně zapojit do pracovního procesu v libereckých firmách,“ říká produkční manažerka veletrhu Tereza Matulová.
Přímo na výstavní ploše na EDUCA EXPO návštěvníky čeká ukázka RC modelů aut poháněných vodíkovým palivovým článkem, které studenti sami navrhují, staví, a řídí. Soutěž H2GP (Horizon Hydrogen Grand Prix) je součástí mezinárodního vzdělávacího programu, který v rámci podpory talentů a technického vzdělávání dlouhodobě podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. V H2GP má Liberecký kraj výraznou stopu díky modelu Pink Hawk, s nímž se studenti Střední průmyslové školy v České Lípě stali mistry ČR 2026 a vloni získali 2. místo na mistrovství světa v Chemnitz.
EDUCA VISIT: Praxe na vlastní oči
U zaměstnavatelů v posledních letech výrazně vzrostl zájem o účast v programové sekci VISIT. Program letos během celého týdne nabídne rekordní počet 33 exkurzí pro školní kolektivy žáků a studentů v 11 zapojených firmách – od výrobních provozů, přes energetiku, až po moderní služby. Zájem roste i na straně škol, v letošním roce jsou organizátoři připraveni na 850 návštěvníků.
EDUCA EXPO: Kariérní poradenství i pracovní příležitosti
EDUCA EXPO jsou tři dny plné příležitostí, networkingu, efektivního náboru i kariérního poradenství. Tradičním a velkým partnerem veletrhu je Úřad práce ČR (ÚP). Krajská pobočka ÚP v Liberci také na veletrhu pravidelně prezentuje své služby a zkušení kariérní poradci z celého kraje jsou návštěvníkům k dispozici. „Rodičům, žákům i studentům poskytujeme poradenství při výběru studijního oboru s ohledem na jejich zájmy a předpoklady. Zájemcům o práci a lidem, kteří uvažují o změně povolání, nabízíme konzultace zaměřené na kariérní profilaci i informace o možnostech rekvalifikace v souvislosti s digitalizací a automatizací ve firmách a v dalších profesích“ upřesňuje Kateřina Sadílková, ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Liberci.
Novým vystavovatelem i partnerem sekce VISIT je tradiční autobusový dopravce působící především na Liberecku a Českolipsku, společnost ČSAD, a. s.
„Každý den zajišťujeme spojení mezi městy a obcemi a umožňujeme cestujícím pohodlnou dopravu do práce, škol i za volnočasovými aktivitami. Žákům a studentům v rámci VISIT ukážeme, jak funguje zázemí naší společnosti, a jak je doprava zajímavý obor,“ říká Zbyněk Miklík, předseda představenstva společnosti. EDUCA EVENT: Nové technologie a inovace v praxi
Na atraktivitu technických oborů upozorní i mobilní technologická učebna, v níž si žáci, ale i učitelé mohou přímo na místě vyzkoušet technické obory a moderní technologie, aniž by museli cestovat do vzdálené dílny nebo laboratoře. FabLab University kamion bude stát před libereckou radnicí od pondělka do čtvrtka a vždy v odpoledních hodinách bude otevřený veřejnosti. Dopolední časy jsou vyhrazeny školním kolektivům. Projekt mobilní učebny už sedmým rokem podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.
I v letošním roce organizátoři zařazují do programu EDUCA WEEku inovační kemp Re-power Your Future. Workshop, na němž 80 studentů středních škol čeká kreativní úkol a práce v náhodně sestaveném týmu pod dohledem mentora z praxe, je opravdovou výzvou pro všechny, kteří se nebojí vystoupit ze své komfortní zóny. Inovační kemp v předchozích ročnících zaznamenal u studentů velký úspěch a zájem.
Moderní technologie, AI i život na pólu chladu
EDUCA EVENT přináší atraktivní program pro odbornou i laickou veřejnost. Celý týden začíná v pondělí 12. října celodenní Zahajovací konferencí pro pedagogy na téma zavádění změn do výuky – ať už jde o proměny školních vzdělávacích plánů nebo práci s novými technologiemi. Jak už je zvykem, po ranní plenární části, která se letos nově koná v aule TUL, přijdou na řadu praktické worshopy v ZŠ Lesní.
Na to, jak se svět kolem nás proměňuje pod vlivem umělé inteligence se ve své přednášce v aule TUL v úterý 13. října zaměří Petr Mára. Dalším inspirativním hostem veletržního programu je Václav Sůra, cestovatel a polárník. Pro žáky a studenty základních i středních škol připravil na 14. října dopoledne v Liebiegově paláci hned dvě přednášky s názvem Jak se chodí na severní pól. Pro veřejnost pak týž den v 18 hodin v Kavárně Pošta nabídne přednášku Pól chladu. Vstupenky na všechny akce EDUCA EVENT včetně přednášek jsou v prodeji na webu
educaweek.cz. EDUCA AWARDS nasvítí výjimečné mladé lidi v kraji
EDUCA AWARDS je prestižní ocenění studentů, kteří svými aktivitami přesahují běžné studijní povinnosti, ať už v oblasti vědy, techniky, umění, sportu, podnikání nebo společenské odpovědnosti. První ročník EDUCA AWARDS 2025 potvrdil, že v libereckém regionu působí řada mimořádně talentovaných mladých lidí. Loňská vítězka a držitelka historicky první ceny EDUCA AWARDS Adéla Podholová následně získala i prestižní ocenění Unicef Dítě Česka 2025.
Do letošního ročníku ředitelé škol přihlásili hned 20 zajímavých studentů, z nichž odborná porota vybírala tři nejlepší. Garantem a předsedou poroty je opět uznávaný výtvarník, designér a vysokoškolský pedagog Rony Plesl. Příběhy talentovaných studentů zazní během exkluzivního večera plného zajímavých osobností v talk show s novinářkou Lindou Bartošovou ve čtvrtek 15. října. Na vítěze i letos čekají atraktivní ceny.
EDUCA KIDS: vzdělání je hra a zábava
EDUCA KIDS je oblíbený program pro školní kolektivy i pro celé rodiny, který se během celého EDUCA WEEKu, a v některých případech i v následujícím týdnu, objevuje napříč celým Libereckým krajem. Nabízí zajímavé programy a výhody v podobě zlevněného vstupného nebo atraktivních dárků.
EDUCA EXPO 2026: na veletrh je vstup zdarma
Některé části doprovodného programu jsou zpoplatněné, jiné vyžadují registraci. Educa Expo je ale zdarma. Veškeré informace jsou k dispozici na webu
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