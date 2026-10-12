Veterán UFC prozradil, proč by Chimaev měl přejít do polotěžké váhy. Prý tam nebude mít konkurenci

Když se někdo zeptá na budoucnost Khamzata Chimaeva, jedničky žebříčku střední váhy UFC, odpověď obvykle zní: odveta se šampionem Seanem Stricklandem. Beneil Dariush, aktivní bojovník lehké váhy stejné organizace s bilancí 23–8–1, má jiný nápad a vyslovil ho před kamerou úplně klidně. Podle něj by měl Chimaev zapomenout na 185 liber, posunout se o kategorii výš a vzít si tam pás, protože se ptá, kdo by mu tam vlastně dal zabrat. Zní to jako kompliment, jenže v aktuálním pořadí polotěžké váhy stojí čtyři jména, která tu otázku pěkně komplikují. Redakce MMAmagu si žebříček UFC otevřela, přepočítala rozdíl mezi oběma limity do kilogramů a prošla i bodové lístky zápasu, po kterém celá debata vznikla.
Rada, která nezní jako odveta
Dariush mluvil pro kanál Helen Yee Sports a jeho slova přepsal 10. října 2026 server
MMA Sucka. „Upřímně si myslím, že Khamzat by měl jít do kategorie do 205 liber,“ řekl. Pak to rozvedl: „Myslím, že si očividně stěžoval na shazování. A myslím, že v kategorii do 205 liber by si vedl také skvěle. Kdo v té divizi mu opravdu dá zabrat?“ Podle téhož přepisu dodal, že Chimaev bude i o kategorii výš stejně velký, nebude mít problém se silou a bude mít lepší kardio, protože nebude podstupovat náročné shazování.
Dariush jde ještě dál.
„Měl titul v stopětaosmdesátce. Může získat titul v kategorii do 205 liber. A vím, že míří na tři pásy,“ cituje ho MMA Sucka a přidává i větu o tom, že Chimaev by jednou mohl zápasit v těžké váze, protože ho Dariush vidí pořád sparovat s těžkotonážníky. Žádný přesun ale UFC neohlásila a organizace vede Chimaeva dál ve střední váze. Není to přitom výstřel od boku: v textu serveru MMA News z 13. října 2025, do kterého redakce MMAmagu nahlédla, tvrdil stejný bojovník, že Chimaev by si v kategorii do 205 liber poradil s Alexem Pereirou. Za rok se z názoru na jednoho soupeře stalo doporučení ke stěhování. Hlavní argument přitom nestojí na soupeřích, ale na číslech z váhy. 20 liber, které mění celé tělo
Titulový limit střední váhy je 185 liber, v polotěžké 205. Dvacet liber zní jako detail, na osobní váze je to jiný člověk. Redakce MMAmagu obě čísla převedla podle oficiálního
přehledu UFC o váhových kategoriích a s použitím konstanty 0,45359237 kilogramu na libru.
Kategorie Limit v librách Limit v kilogramech Střední váha 185 83,9 Polotěžká váha 205 93,0 Rozdíl 20 9,1
Rozdíl 9,1 kg odpovídá 10,8 procenta limitu střední váhy. Přesně tady leží jádro Dariushovy rady: nejde o lepší soupeře, ale o tělo, které nemusí týden před zápasem trpět. Jednu zkušenost se shazováním má Chimaev dobře zdokumentovanou. UFC 9. září 2022
oznámila, že mu lékařský tým doporučil shazování zastavit a že nastoupí proti Kevinu Hollandovi v catchweightu na 180 liber. Jeden bod, který spustil celou debatu
9. května 2026 obhajoval Chimaev v Newarku na turnaji UFC 328 pás střední váhy proti Stricklandovi a po pěti kolech odešel bez titulu. V oficiálním přehledu bodových lístků UFC, se kterým redakce MMAmagu pracovala a jehož skóre ověřila v
MMA Fighting, stojí 48–47, 48–47 a 47–48: dva sudí viděli vítězem Stricklanda, třetí Chimaeva. Žádný výprask. Jeden jediný bod.
Hned po zápase to vypadalo na stěhování. Podle
shrnutí UFC z tiskové konference řekl šéf organizace Dana White, že mu Chimaev oznámil přechod do polotěžké váhy. Jenže ten svou linku brzy otočil: podle MMA Fighting z 12. června 2026 tlačí na odvetu a střední váhu opouštět nechce.
Odveta přitom není jistota. Server
Uncrowned 10. října 2026 napsal, že Strickland odmítá zápasit i podepsat novou smlouvu, dokud se s UFC nedomluví na penězích, a že kvůli tomu padl očekávaný duel s Nassourdinem Imavovem, trojkou žebříčku střední váhy. Organizace ten zápas oficiálně nikdy neohlásila; v textu se o něm mluvilo jen jako o spekulaci. Zbývá tedy otázka, kterou Dariush položil jako řečnickou: jestli je divize, do které Chimaeva posílá, opravdu tak volná. Třetí pás a jedno jméno z Česka v cestě
Žebříček UFC ke dni 12. října 2026 odpovídá rychle. Pás polotěžké váhy drží Carlos Ulberg, prvním vyzyvatelem je Magomed Ankalaev a druhým Jiří Procházka. Chimaev proti tomu nemá v této kategorii v UFC odzápasený jediný duel a mezi patnácti nejlepšími polotěžkými ho organizace nevede.
Rada dává smysl z pohledu těla a kalendáře, ne z pohledu pořadí. Ano, Chimaevův wrestling by většině špičky v polotěžké váze dělal potíže a Dariush o tom mluvil už v roce 2025. Jenže přesně to samé se říkalo před Stricklandem a skončilo to na jednom bodu u jednoho sudího. Divize, kde na čtyřech prvních místech stojí šampion a několik bývalých nebo neúspěšných vyzyvatelů o titul, se těžko popisuje jako průchozí.
Dariushova věta neobstojí jako popis stavu polotěžké váhy. Obstojí jako popis Chimaevova těla, kterému by 9,1 kg navíc ušetřilo nejhorší týden přípravy. A pak je tu český rozměr: Procházka, bývalý šampion a aktuální dvojka pořadí, naposledy nastoupil 11. dubna 2026, kdy ho Ulberg knockoutoval ve 3:45 prvního kola, a 21. listopadu 2026 ho čeká Navajo Stirling. Pokud by Chimaev opravdu zamířil nahoru, na dálnici, kterou Dariush popsal jako prázdnou, by svítila i česká značka.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Tomáš Stupka