Víte, kolik bere v Rakousku důchodkyně, která celý život pracovala jako prodavačka? Až to číslo uvidíte, zatají se vám dech

Představte si dvě ženy stejného věku. Obě odstály desítky let za pokladnou, jedna v Česku, druhá kousek za hranicí v Rakousku. Práce skoro stejná, výplata v penzi úplně jiná. Kolik dostane ta rakouská, když dnes odejde do důchodu? Pro českého čtenáře je ta odpověď těžko uvěřitelná.
Za pultem celý život, v penzi skoro dvojnásobek
Prodavačka v Rakousku spadá mezi běžné zaměstnance, kteří platí pojištění podle zákona ASVG. A právě u nich jsou dnes penze překvapivě vysoké. Rakouské ženy, kterým byl starobní důchod nově přiznán v roce 2025, braly podle rakouské důchodové pojišťovny (PV) v průměru 1 948,50 eura měsíčně. Při kurzu kolem 24,4 koruny za euro to dělá zhruba 47 500 korun.
Prodavačka v Rakousku patří mezi běžné zaměstnance podle zákona ASVG, u kterých jsou dnešní penze překvapivě vysoké. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Žena, která strávila celý život za pultem, vykonávala spíš hůře placenou profesi, takže se k tomuto průměru dostat nemusí. I tak ale nezůstane nízko. Rakousko garantuje minimální penzi: pokud by příjem jednotlivce klesl pod zákonnou hranici, stát mu rozdíl doplatí. Pro rok 2026 je tato hranice 1 308,39 eura měsíčně, tedy kolem 32 000 korun. Celoživotní prodavačka se tak v penzi pohybuje někde mezi 32 000 a 47 500 korunami.
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Pro srovnání čeká na českou prodavačku mnohem skromnější částka. Průměrný sólo starobní důchod českých žen činil podle dat ČSSZ ke konci roku 2025 necelých 20 000 korun, přesně 19 968 korun. I po lednové valorizaci, kterou na rok 2026 potvrdilo ministerstvo práce, zůstává česká penze hluboko pod rakouskou úrovní.
Rozdíl je obrovský. Zatímco česká důchodkyně se drží kolem 20 000 korun, ta rakouská i v hůře placené profesi atakuje dvojnásobek.
Čtrnáct výplat ročně dělá své
Jedna věc působí na první pohled jako kouzlo. Rakouská penze nechodí dvanáctkrát do roka jako u nás. Vyplácí se čtrnáctkrát, takže na jaře a na podzim přijde seniorovi výplata navíc, podobně jako kdysi fungoval třináctý a čtrnáctý plat. Senior tak dostane dva balíky peněz k dovolené i před zimou, kdy výdaje za topení rostou. Rozpočítáno na celý rok to znamená citelně víc peněz než český model s dvanácti výplatami.
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Vysoké penze mají svou logiku. Rakouské mzdy jsou v průměru výrazně vyšší než české, takže i odvody na penzi jsou v absolutních částkách vyšší a do výsledné penze se započítává celá odpracovaná doba. Delší kariéra a vyšší výdělky se pak promítnou do štědřejší měsíční výplaty. Rakouské ženy navíc odcházejí do důchodu dřív než muži.
V čem naopak vedou Češi
Rakouská čísla nejsou tak růžová, jak na první pohled vypadají. Penze se v Rakousku daní a navíc se z nich platí zdravotní pojištění. Český důchodce je na tom jinak. Z penze neodvádí ani korunu na sociální a zdravotní pojištění a daň ho zpravidla mine, pokud nemá kromě důchodu výrazně nadstandardní příjem. Čistý rozdíl mezi oběma penzemi se tím o kus smrskne.
Hlavní rozdíly mezi rakouskou a českou penzí přehledně shrnuje následující tabulka:
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Parametr Rakousko Česko Průměrný starobní důchod žen 1 948,50 eura, zhruba 47 500 korun (nově přiznaný v roce 2025) 19 968 korun, necelých 20 000 korun (sólo starobní důchod ke konci roku 2025) Počet výplat ročně čtrnáctkrát dvanáctkrát Daní se penze ano jen ve zcela výjimečných případech Zdravotní pojištění z penze platí se neplatí se
Připočíst se musí i životní náklady. Za nájem, energie i běžný nákup zaplatí rakouský senior citelně víc než Čech, takže vyšší penze pokrývá i dražší život. Samotné číslo na výplatní pásce proto neříká celou pravdu o tom, jak si která důchodkyně reálně žije. I po tomto započítání ale zůstává rakouská penze štědřejší a česká prodavačka o podobných částkách zatím může jen snít.
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Zdroje: https://www.e15.cz/finexpert/duchody/duchody-v-rakousku-vyplata-14krat-rocne-a-odchod-v-62-letech-jednu-obrovskou-vyhodu-maji-ale-cesi-1431481, https://csu.gov.cz/socialni-zabezpeceni-zen-a-muzu, https://mpsv.gov.cz/duchody-se-v-lednu-opet-navysi-prumerna-starobni-penze-dosahne-21-839-korun-mesicne, https://www.oesterreich.gv.at/de/themen/arbeit_beruf_und_pension/pension/Seite.270224, https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20260630_OTS0080/pensionsversicherung-legt-rechnungsabschluss-2025-vor