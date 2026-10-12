Vlasy mají po létě vlastní názor. Proč jsou najednou sušší, bez lesku a konečky připomínají slámu?

Je říjen, venku se ještě občas příjemně oteplí a slunečné odpoledne může připomínat pozdní léto. Jenže při pohledu do zrcadla máš možná dojem, že tvoje vlasy už přinejmenším od srpna potřebují dovolenou od dovolené.
Konce se třepí, délky se při česání zachytávají o kartáč a účes, který dříve vypadal dobře téměř bez práce, najednou potřebuje překvapivě mnoho úsilí. Přirozeně začneš uvažovat o regenerační masce, oleji nebo některé ze zázračných vlasových kúr, které slibují obnovit prakticky všechno včetně škod napáchaných posledními pěti lety. A právě tady se vyplatí trochu porozumět tomu, co vlastně poškozený vlas je.
Slunce nepůsobí jen na pokožku
Při pobytu na slunci většina z nás myslí hlavně na pleť. Vlasům přitom dopřáváme hodiny přímého záření, koupání a často ještě následné vysušení horkým vzduchem.
Vlasové vlákno tvoří převážně keratinové bílkoviny. Jeho vnější povrch chrání kutikula složená z překrývajících se buněk. Pokud je její struktura zachovaná, vlasy mají hladší povrch, lépe po sobě kloužou a rovnoměrněji odrážejí světlo.
UV záření může způsobovat chemické změny vlasových bílkovin a pigmentů. Opakované vystavení slunci spolu s dalšími vlivy může postupně přispívat ke ztrátě pevnosti, větší drsnosti nebo změnám barvy. Neznamená to, že každé odpoledne u bazénu nevyhnutelně zničí vlasy. Záleží také na jejich přirozených vlastnostech, předchozím barvení, způsobu péče a míře mechanického namáhání.
Co udělá chlor, mořská voda a častější mytí
V létě vlasy často myjeme častěji než obvykle. Po koupání v bazénu nebo moři je oplachujeme, rozčesáváme mokré, sušíme a někdy ještě upravujeme žehličkou či kulmou.
Chlorovaná bazénová voda a mořská voda mohou přispívat ke změnám na povrchu vlasů a ovlivňovat jejich poddajnost. Samotné koupání ale nemusí být hlavní příčinou poškození. Významnou roli hraje také následná manipulace, tření ručníkem, rozčesávání a tepelný styling.
Zvlášť citlivé mohou být vlasy zesvětlené nebo chemicky ošetřené. Ty už mají část své struktury změněnou předem, a další zátěž se proto může projevit výrazněji. Na rozdíl od pokožky nedokáže viditelná část vlasového vlákna aktivně regenerovat poškozené buňky. To je důležité zejména ve chvíli, kdy kosmetika slibuje úplnou obnovu vlasů.
Kondicionér možná udělá víc než další drahá maska
Není nutné okamžitě pořizovat celou novou vlasovou rutinu. Začít můžeš u kondicionéru, který dobře odpovídá typu tvých vlasů. Kondicionační přípravky pomáhají snižovat tření mezi jednotlivými vlasy, uhlazují jejich povrch a usnadňují rozčesávání. Vlasy se pak při běžné péči mechanicky poškozují méně.
Americká akademie dermatologie doporučuje používat kondicionér po mytí a upozorňuje také na význam šetrného česání. Neustálé tahání za zacuchané délky totiž dokáže situaci postupně zhoršovat. Jemným vlasům může vyhovovat lehčí kondicionér nanášený zejména do délek a konečků. Silnější, kudrnaté nebo velmi suché vlasy někdy potřebují bohatší složení a bezoplachovou péči. Nejdůležitější není počet přípravků, ale to, zda po nich vlasy skutečně lépe fungují.
Proteiny, oleje a bond repair: co od nich čekat?
Tady přichází na řadu kosmetický marketing. Na obalech najdeš označení jako proteinová rekonstrukce, molekulární oprava, regenerace vazeb nebo intenzivní obnova. Tyto pojmy ale neoznačují jednu univerzální technologii.
Hydrolyzované proteiny mohou podle složení přípravku působit na povrchu vlasů a ovlivňovat jejich mechanické či kosmetické vlastnosti. Oleje a další kondicionační látky pomáhají omezovat tření, zlepšovat hebkost a usnadňovat styling. Moderní přípravky zaměřené na vlasové vazby mohou využívat odlišné chemické mechanismy, jejichž účinnost záleží na konkrétní receptuře.
Žádná z těchto kategorií však automaticky neznamená, že se poškozený vlas vrátí do původního stavu. Rozštěpený koneček může po použití séra vypadat uhlazeněji, ale pokud je struktura vlasu fyzicky narušená, kosmetika ji nedokáže trvale spojit do původního nepoškozeného stavu. Právě proto má někdy návštěva kadeřnice větší efekt než další lahvička s nápisem miracle repair.
Vlasům teď pomůže hlavně méně dalšího poškozování
Pokud jsou délky výrazně vysušené, zkus na několik týdnů omezit tepelné úpravy. Žehličku a kulmu používej méně často, při vhodném typu přístroje sniž teplotu a nezapomínej na tepelnou ochranu. Ani kvalitní ochranný produkt však neznamená, že vlasy snesou neomezené zahřívání.
Při mytí soustřeď šampon především na pokožku hlavy a délky zbytečně nedrhni. Přebytečnou vodu jemně odsaj ručníkem nebo měkkou tkaninou. Při rozčesávání postupuj opatrně a respektuj strukturu vlasů: silně kudrnatým vlasům může vyhovovat rozčesávání ve vlhkém stavu s kondicionérem, zatímco rovné vlasy bývají při výrazném namočení náchylnější k mechanickému poškození.
Pokud se vlasy na koncích opakovaně lámou, může být vhodné jejich zastřižení. Nemusíš obětovat deset centimetrů jen proto, že kosmetický svět právě vyhlásil období nových začátků. Rozsah úpravy by měl odpovídat skutečnému stavu konečků.
Lesk je krásný, ale není jediným měřítkem zdravých vlasů
Vlasy mohou po použití vhodného séra okamžitě vypadat hladší a lesklejší. To ale nemusí znamenat, že se změnila jejich vnitřní struktura. Kosmetický efekt a skutečné omezení dalšího poškozování jsou dvě různé věci.
Mnohem užitečnější je sledovat, zda se snadněji rozčesávají, méně lámou a nepotřebují při každé úpravě další dávku tepla. Možná zjistíš, že tvoje vlasy nepotřebují velkolepý restart. Stačí jeden dobrý kondicionér, šetrnější zacházení a přestat si namlouvat, že roztřepené konečky přemluvíš, aby se daly zase dohromady.
Pokud se změna kvality vlasů pojí s výrazným vypadáváním, řídnutím, svěděním nebo zánětlivými projevy pokožky hlavy, je vhodné poradit se s dermatologem. Kosmetická péče nenahrazuje vyšetření zdravotních příčin vlasových obtíží.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o vlasech, kosmetice a beauty péči najdeš na Poudrée.
Zdroje: American Academy of Dermatology – How to stop damaging your hair [1], Photochemical & Photobiological Sciences – About photo-damage of human hair [2], American Academy of Dermatology – Do you have hair loss or hair shedding? [3].