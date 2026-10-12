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Vlasy mají po létě vlastní názor. Proč jsou najednou sušší, bez lesku a konečky připomínají slámu?

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Dovolená už dávno skončila, ale tvoje vlasy jako by se z ní pořád nevzpamatovaly. Cuchají se, jsou drsnější, ztrácejí lesk a konečky vypadají, jako by měly za sebou mnohem náročnější léto než ty. Co s vlasovým vláknem dělá slunce, koupání a horký styling? A co opravdu dokáže napravit kosmetika?
Vlasy mají po létě vlastní názor. Proč jsou najednou sušší, bez lesku a konečky připomínají slámu?

Vlasy mají po létě vlastní názor. Proč jsou najednou sušší, bez lesku a konečky připomínají slámu?

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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