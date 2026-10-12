Tohle nikdy nedávejte do lednice. Většina Čechů to dělá každý den a diví se, proč jim jídlo rychleji plesniví

Lednici bereme jako bezpečné místo, kam se vejde úplně všechno. Co přijde z nákupu, putuje dovnitř skoro automaticky a bez přemýšlení. Jenže některým potravinám chlad vůbec neprospívá. Místo aby vydržely déle, rychleji měknou, ztrácejí chuť a začínají plesnivět. A většina domácností přitom opakuje pořád stejnou chybu.
Proč v lednici jídlo plesniví rychleji
Chladnička je vlhké prostředí. Na studených potravinách i na stěnách se sráží voda a vlhko je přesně to, co plíseň ke svému růstu potřebuje. Problém se ještě znásobí, když zeleninu nebo ovoce necháte v igelitovém sáčku z obchodu. Uvnitř se drží vzdušná vlhkost, potravina se takzvaně zapaří a plíseň má vyhráno. Pomáhá proto jednoduché pravidlo. Ovoce a zeleninu ukládejte vždycky suché a nikdy ne v sáčku, ve kterém jste je přinesli domů.
Nejčastější obětí bývají cibule a česnek. Obojí potřebuje sucho, ve vlhké lednici měkne a pokrývá se plísní. Česneku navíc ve vlhku naskakují klíčky a jednotlivé stroužky ztrácejí pevnost a zvláční. Když je necháte venku na suchém a tmavém místě, vydrží mnohem déle. Podobně špatně snáší lednici okurky. Jsou převážně z vody, a tak v chladu a vlhku rychle ztrácejí pevnost a začínají hnít.
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Rajče patří k tomu nejcitlivějšímu, co v kuchyni máme. Nízká teplota rajčeti rozbije jemná pletiva a zároveň zabrzdí vznik vonných látek, bez kterých zůstane dužina mdlá a chuťově prázdná. Z lednice pak vytáhnete kus s kašovitou, moučnatou dužinou, který chutná po ničem.
Rajčata si chuť i vůni udrží nejlépe při pokojové teplotě, ideálně na parapetu nebo v míse na lince. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jedna výjimka ale existuje. Dokonale zralé rajče, které potřebujete pár dní uchovat v horké letní kuchyni, může krátký pobyt v chladu zachránit před přezráním. Tvrdá a nedozrálá rajčata ale nechte venku, aby mohla v klidu dozrát.
U brambor rozhoduje chemie
Brambory v chladu tiše mění své složení. Škrob se v nich postupně přeměňuje na cukr, takže dostanou nasládlou, až po krupici chutnající dužinu. A je tu ještě jeden háček. Když takové brambory následně smažíte nebo pečete, vzniká v nich víc akrylamidu. Tahle látka je podle vědců pravděpodobně rakovinotvorná, a proto je lepší se jí vyhýbat. Brambory nejradši přečkají ve sklepě nebo tmavé komoře, kde je sucho a proudí vzduch.
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Chléb v lednici paradoxně rychleji tvrdne. V chladu se totiž škrob v těstě rychleji přeskupí do pevné krystalické podoby, a bochník tak na kuchyňské lince zůstane vláčný déle než v lednici. A pokud ho zavřete do mikrotenového sáčku, zapaří se a plíseň přijde ještě dřív.
Pečivu nejvíc svědčí chlebník. Před uložením ho obalte do suchého lněného nebo bavlněného hadříku, který pohltí vlhkost dřív, než se stihne srazit na kůrce. Načatý bochník otočte odkrojenou plochou ke dnu, ať vnitřek nevysychá tak rychle. A jakmile na chlebu zahlédnete první náznak plísně, nespoléhejte na to, že postižené místo prostě ukrojíte, a radši vyhoďte celý kus.
Kam tyhle potraviny opravdu patří
Většina problémových potravin má jedno společné. Svědčí jim pokojová teplota nebo chladná spíž místo lednice. Platí to i pro med, který v lednici houstne a tvrdne do krystalků, i pro kávu, která v chladu nasává pachy ostatních potravin a ztrácí svoje aroma.
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Následující tabulka shrnuje nejčastější potraviny, kterým chlad škodí, a kam je místo lednice uložit:
Potravina Proč jí lednice škodí Kam ji uložit Cibule a česnek Ve vlhku měknou a plesnivějí, česnek navíc klíčí a stroužky zvláční Suché a tmavé místo mimo lednici Okurky Jsou převážně z vody, v chladu a vlhku ztrácejí pevnost a hnijí Mimo lednici Rajčata Chlad naruší jemná pletiva a potlačí vůni i chuť Venku, dokud nedozrají Brambory Škrob se mění na cukr, po usmažení nebo upečení vzniká víc akrylamidu Tmavá, suchá a větraná spíž nebo sklep Chléb a pečivo Škrob rychleji krystalizuje, bochník dřív tvrdne a vysychá Chlebník, zabalené do lněného nebo bavlněného hadříku Med V chladu tuhne a sráží se do krystalů Pokojová teplota nebo chladná spíž Káva Nasává pachy ostatních potravin a ztrácí aroma Pokojová teplota nebo chladná spíž Exotické ovoce (banány, mango, avokádo) V chladu černá a přestane dozrávat Spíž
Do spíže patří také exotické ovoce. Banány, mango i avokádo v chladu černají a přestanou dozrávat. A nakonec tip, který spoustu plísní doma zarazí hned u zdroje. Dozrálá jablka kolem sebe uvolňují plyn etylen a ten popohání zrání i kažení všeho, co leží poblíž, ať jde o zeleninu, nebo o další ovoce. Když je proto budete skladovat stranou od ostatních potravin, nezačne vám nic hnít a plesnivět dřív, než to vůbec stihnete sníst.
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Zdroje: https://zena.aktualne.cz/zdravi/tyto-potraviny-do-lednice-nepatri-zjistete-ktere-v-ni-paradoxne-starnou-rychleji, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-spravne-skladovat-chleba/, https://www.vareni.cz/magazin/patri-rajcata-do-lednice-nebo-ne-zalezi-na-tom-jak-jsou-zrala/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/3411-seznam-potravin-ktere-do-lednice-nepatri, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/co-nesmi-do-lednice.html