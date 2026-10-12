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Tohle nikdy nedávejte do lednice. Většina Čechů to dělá každý den a diví se, proč jim jídlo rychleji plesniví

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Lednici bereme jako bezpečné místo, kam se vejde úplně všechno. Co přijde z nákupu, putuje dovnitř skoro automaticky a bez přemýšlení. Jenže některým potravinám chlad vůbec neprospívá. Místo aby vydržely...
Tohle nikdy nedávejte do lednice. Většina Čechů to dělá každý den a diví se, proč jim jídlo rychleji plesniví

Tohle nikdy nedávejte do lednice. Většina Čechů to dělá každý den a diví se, proč jim jídlo rychleji plesniví

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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