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Kolik si vydělá pokladní v Lidlu za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

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Práce za pokladnou v supermarketu má v hlavách spousty lidí nálepku špatně […]
Kolik si vydělá pokladní v Lidlu za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Kolik si vydělá pokladní v Lidlu za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 08:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...

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