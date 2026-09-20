Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Tajemná stavba Dolmen de Soto. K čemu byla postavena a kým?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ačkoliv by se mohlo zdát, že svět již nenabízí žádné záhady, opak je pravdou. Dobrým příkladem jsou objekty, u nichž doteď netušíme, za jakým účelem vznikly. Kromě známého Stonehenge si neméně pozornosti zaslouží španělské Dolmen de Soto.
Tajemná stavba Dolmen de Soto. K čemu byla postavena a kým?

Tajemná stavba Dolmen de Soto. K čemu byla postavena a kým?

Zdroj: WH_Pics / Shutterstock
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Co otisky prstů prozradily o jeruzalémských řemeslnících
Co otisky prstů prozradily o jeruzalémských řemeslnících
Jsou zakalené kostky ledu v nápoji zkažené? Zde je vysvětlení
Jsou zakalené kostky ledu v nápoji zkažené? Zde je vysvětlení

Pokud si rádi dáváte do nápojů kostky ledu, určitě jste si už všimli, že většina z nich je uvnitř poněkud...

Jeden z divů světa, maják v Alexandrii nebyl jen naváděním lodí na moři. Představoval především symbol moci
Jeden z divů světa, maják v Alexandrii nebyl jen naváděním lodí na moři. Představoval především symbol moci

Alexandrijský maják, známý také jako maják na ostrově Pharos, byl jedním ze sedmi divů starověkého světa....

Mezi mýty a realitou: Pravda o jesenických čarodějnických procesech
Mezi mýty a realitou: Pravda o jesenických čarodějnických procesech

Pojďme společně poodhalit pravdu o Jesenických čarodějnických proces, kterou skrývají méně známé příběhy z...

Nikdy jsem neviděl eskymácké děti zlobit, hádat se, natož se prát. Důvod? Nikdy jsem neslyšel Eskymáka říci svému dítěti tvrdé slovo
Nikdy jsem neviděl eskymácké děti zlobit, hádat se, natož se prát. Důvod? Nikdy jsem neslyšel Eskymáka říci svému dítěti tvrdé slovo

Grónlanďané mají neobyčejně rádi své děti a dělají všechno možné, aby jim vyhověli, zejména chlapcům. Tito...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.