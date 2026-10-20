Tahle roztomilá sovička má pro sběratele cenu 12 000 Kč. Každá druhá babka ji má ještě ve vitrínce

Obsah článku
Kdo by si nepamatoval ta tichá nedělní odpoledne u babičky? Hodiny tikaly, z kuchyně voněl koláč a za sklem sekretáře se leskly figurky, které se hlídaly spíš než rodinné stříbro. Ke koním, srnkám a tanečnicím patřila i porcelánová sova sedící na větvi se žaludy. Měří zhruba 24,5 cm, má precizně vymodelované peří, bystrý pohled a matně glazovaný podstavec zdobený dubovým listím. Možná ji máte dodnes na chalupě, v krabici na půdě nebo na polici po rodičích. A právě tahle nenápadná dekorace dnes budí mezi sběrateli pozornost.
Žádná pásová výroba, ale ruční práce z Durynska
V československých domácnostech se běžně objevovaly figurky z Duchcova nebo od Kerama. Tahle sova je ale jiná liga. Pochází z německé manufaktury Scheibe-Alsbach (A. W. Fr. Kister) v Durynsku, jejíž tradice patří k významným kapitolám evropského porcelánu. Modeláři a malíři tu věnovali každé figurce spoustu času. Každé pírko na těle ptáka bylo malováno ručně, s citem pro barvu i detail. Výsledek působí živě a elegantně a i po desetiletích dokáže vnést do bytu kus starého světa.
Dostat se k takovému kousku v dobách ČSSR nebylo snadné. Často šlo o dárek z cest, z pozůstalosti nebo o výsledek šťastného nákupu ve starožitnictví. Proto se sovy v rodinách opatrovaly a předávaly dál. Tehdy stála pár korun československých nebo byla cenným dárkem k výročí, dnes z ní sběratelé dělají malý svatý grál porcelánových zvířat.
Jak poznat originál: otočte sošku vzhůru nohama
Chcete vědět, jestli právě vy držíte v ruce cennou sovu? Opatrně ji otočte a prohlédněte spodní stranu podstavce. Originál z manufaktury Scheibe-Alsbach nese charakteristickou podglazurní značku porcelánky, která řadí vznik do období zhruba let 1900 až 1975. Vedle ní by měl být do hlíny vtlačený modelový údaj „LT145“ a doplňující číslo „18“. Pokud tyto znaky sedí, máte velmi dobrý důvod sošku dál opatrovat a nechat si ji posoudit.
Jak upozorňuje znalec starožitností a uměleckého průmyslu z aukčního prostředí, laici často zaměňují vyvolávací cenu v inzerátu za skutečnou hodnotu. Podle jeho slov má figurální porcelán ze Scheibe-Alsbachu svou sběratelskou váhu, ale reálnou cenu určují realizované příklepy, nikoli neprodané nabídky na bazarových portálech. Ražené značky na spodní straně jsou podle něj prvním důkazem, že nedržíte běžnou napodobeninu, ale značkový porcelán.
Kolik sova stojí dnes a kde ji nabídnout
Po retro porcelánu dnes touží nová generace sběratelů, kteří hledají hřejivé vzpomínky z dětství i poctivé řemeslo. Na Aukru se objevují zachovalé kusy v režimu Kup teď za 8 000 až 12 000 Kč. V odborných aukcích startují vyvolávací ceny obvykle mezi 2 500 a 7 500 Kč podle stavu. Rozhoduje to, zda je soška bez prasklin, odlomených pírek a oprav. I při opatrnějším odhadu jde o částku, která potěší.
Zkušenosti sběratelů ale ukazují, že je dobré zůstat při zemi. Jak uvádí jeden ze sběratelů v diskusi na specializovaném fóru, titulky sice lákají na československou nostalgii, ale Scheibe-Alsbach je čisté Německo. Osm tisíc korun na Aukru je podle něj jen vystavená částka u tlačítka Kup teď, ne důkaz, že za ni někdo sovu skutečně koupil. Zájem o zachovalou figurální plastiku ale trvá a bezvadné kousky si své kupce najdou.
Až příště budete vyklízet chalupu nebo procházet krabice na půdě, dívejte se pozorně. Pod vrstvou prachu a staré vaty může čekat malý poklad s příběhem. Pokud sovu najdete, prohlédněte značku, vyfoťte ji a nechte posoudit ve specializované aukční síni nebo na prověřeném sběratelském portálu. A co vy? Schovává se i ve vaší rodině nějaká figurka, u které se vám při pohledu na ni vybaví babiččin obývák?
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová