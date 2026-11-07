Seznam potravin, které nesmíte dát do mrazničky. Zamrazením se zničí nebo začnou být jedovaté

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Řada lidí si přitom myslí, že mrazák zachrání úplně všechno. Opak je pravdou: existuje celá řada potravin, které po zmrazení ztrácejí na kvalitě natolik, že je pak ani nejde použít. A v některých případech může jít dokonce o zdravotní riziko.
Mléčné výrobky a vejce
Mléko patří mezi potraviny, které mrazák snášejí špatně. Po rozmrazení se tuk oddělí od vodnaté části a vzniknou nepříjemné hrudky. Pít takové mléko není zrovna požitek, ale do těsta na palačinky nebo do bramborové kaše ho použít můžete.
Ještě hůře jsou na tom měkké sýry. Ricotta, mascarpone nebo smetanový sýr se po rozmrazení rozpadnou na zrnité kousky, které už nepůjdou rozetřít na chleba ani vmíchat do krému. Tvrdé sýry naopak mrazák zvládnou lépe, i když mohou být po rozmrazení drobet křehčí. O struhadlo se budou drolit.
Co do mrazáku ale opravdu nepatří, je čerstvé vejce ve skořápce. Tekutina uvnitř při mrznutí zvětší objem, skořápka praskne a dovnitř se dostanou bakterie. Pokud chcete vejce přesto uschovat, rozšlehejte je, nalijte do vzduchotěsné nádoby a označte datem. U žloutků navíc pomůže přidat špetku soli nebo cukru; zabrání se tím zrosolovatění po rozmrazení.
Jogurt sice po zmrazení nezpůsobí zdravotní potíže, ale jeho krémová konzistence se změní v zrnitou a vodnatou hmotu. Jíst ho lžící už nebude zrovna radost.
Zelenina a ovoce plné vody
Okurky, celer, salát nebo meloun mají společného jmenovatele: vysoký obsah vody. Ta po zamrazení vytvoří velké ledové krystalky, které rozbijí buněčné struktury. Po rozmrazení z nich zbyde jen měkká kaše, na které si zrovna dvakrát nepochutnáte.
Přesto existuje způsob, jak takovou zeleninu využít. Rozmrazené okurky nebo meloun se dají rozmixovat do smoothie, kde na textuře už nezáleží.
Podobně dopadnou i brambory. Jejich vysoký podíl vody způsobí, že jsou po rozmrazení kašovité a gumové. Výjimkou jsou hotové bramborové pokrmy. Bramborová kaše s máslem nebo šťouchané brambory s vyšším obsahem tuku si v mrazáku poradí lépe, protože tuk pomáhá udržet konzistenci.
Smažená jídla a zbytky
Smažené pokrmy jako hranolky po zmrazení ztratí svou křupavost. Po vyndání z mrazáku budou gumové.
Pozor si dejte také na opakované zmrazování masa. Pokud rozmrazíte vepřovou kotletu a pak ji znovu dáte do mrazáku, vytváříte ideální prostředí pro pomnožení bakterií. Maso je potřeba buď hned zkonzumovat nebo ho před opětovným zmrazením tepelně upravit na správnou teplotu: tím se potenciální bakterie zlikvidují.
Sladké pokrmy a dezerty
Dorty s krémem, pudinkové dezerty nebo želé po zmrazení ztratí původní strukturu i chuť. Krém se může rozdělit, želé ztrácí pevnost a prostě to už nebude ono.
Výjimkou jsou dezerty s vyšším obsahem tuku, například cheesecake nebo zmrzlinové dorty, které jsou k mrazení přímo určené.
Mrazák je určitě skvělý pomocník, ale ne všechno do něj patří. Pokud chcete jídlo uchovat co nejlépe, vždy zvažte, jestli ho mrazák spíš nezničí.
Zdroje článku: dotyk.cz, toprecepty.cz, kupi.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová