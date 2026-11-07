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Seznam potravin, které nesmíte dát do mrazničky. Zamrazením se zničí nebo začnou být jedovaté

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Dennívýzva
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Když potraviny zamrznou, voda v nich obsažená se mění v ledové krystalky. Ty pronikají buněčnými stěnami a při tání způsobují, že původně pevné a šťavnaté suroviny se mění v kašovitou hmotu bez chuti. U některých potravin navíc hrozí, že po rozmrazení přilákají bakterie rychleji než čerstvé.
Seznam potravin, které nesmíte dát do mrazničky. Zamrazením se zničí nebo začnou být jedovaté

Seznam potravin, které nesmíte dát do mrazničky. Zamrazením se zničí nebo začnou být jedovaté

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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