EA končí jedna velká éra. Po deseti letech vypnula svou poslední basketbalovou hru

Foto: Magnific
Společnost Electronic Arts definitivně ukončila provoz mobilní basketbalové hry NBA Live Mobile. Servery se podle oficiálního harmonogramu vypnuly 27. října 2026 a společně s nimi skončila desetiletá historie titulu, který vyšel v roce 2016 pro Android a iOS. Pro EA jde o poměrně významný okamžik. Po dlouhých letech totiž nemá v provozu jedinou basketbalovou hru s aktivní online službou.
NBA Live Mobile přitom nebyla žádným krátkodobým experimentem. Hráči si mohli vytvářet vlastní týmy, získávat basketbalové hvězdy a účastnit se pravidelných herních událostí. Přestože šlo o bezplatný titul s mikrotransakcemi, vydržel na trhu přibližně deset let. Jeho konec ovšem přináší jednu zásadní nepříjemnost. Bez fungujících serverů nelze pokračovat v hraní ani s již nainstalovanou aplikací.
Basketbal
Foto: Magnific
Electronic Arts tím uzavírá poslední fungující část značky NBA Live. Konzolová série se totiž přestala rozvíjet mnohem dříve. Jejím posledním vydaným dílem zůstává NBA Live 19, který vyšel v roce 2018 na PlayStation 4 a Xbox One. Jeho online servery společnost vypnula 30. ledna 2026. Samotné ukončení online podpory ovšem automaticky neznamená, že přestaly fungovat všechny offline režimy konzolové hry.
Basketbal přenechala EA svému největšímu konkurentovi
Zatímco Electronic Arts slaví úspěchy s fotbalovými, hokejovými a dalšími sportovními hrami, basketbal se postupně stal doménou konkurenční společnosti 2K. Její série NBA 2K pravidelně dostává nové ročníky a udržuje si výraznou pozici mezi basketbalovými simulacemi.
EA se přitom ještě v roce 2025 pokoušela připravit návrat alespoň prostřednictvím univerzitního basketbalu. Společnost jednala o licenci na hru zahrnující americké univerzitní týmy a soutěže NCAA. Jenže konkurenční 2K začala uzavírat vlastní licenční dohody a plán EA postupně narazil na zásadní překážky.
V září 2025 Electronic Arts svůj návrh na univerzitní basketbalovou hru stáhla. Společnost tehdy vysvětlovala, že se nepodařilo najít přijatelnou cestu k realizaci projektu. V současnosti tak není veřejně oznámen žádný nový basketbalový titul, který by na NBA Live navázal.
To samozřejmě neznamená, že se EA k basketbalu už nikdy nevrátí. Rozdíl mezi přerušením vývoje a definitivním opuštěním značky je podstatný. V tuto chvíli však hráči nemají žádný konkrétní příslib pokračování.
Deset let hraní končí jediným vypnutím serverů
Konec NBA Live Mobile připomíná také problém, který se netýká pouze Electronic Arts. Moderní hry závislé na online službách nemusejí být dlouhodobě použitelné ani tehdy, když si je hráč stáhl a věnoval jim stovky hodin.
V případě mobilního basketbalu nejde pouze o ztrátu soutěžních režimů nebo pravidelných aktualizací. Ukončení serverového provozu znamená konec samotné hry. Dosavadní postup, sestavené týmy ani získané předměty už hráčům nepomohou, protože aplikace nemá dostupnou plnohodnotnou offline alternativu.
Electronic Arts navíc v posledních letech ukončila podporu řady dalších titulů. Jen v roce 2026 skončily také online služby her Anthem, The Sims Mobile a starších ročníků sportovních sérií.
Společnost zároveň prochází širší proměnou svého portfolia. V říjnu oznámila uzavření slavného studia BioWare a zrušení připravovaného pokračování Mass Effect. Současně však pokračuje v investicích do svých úspěšnějších značek, zejména sportovních sérií.
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