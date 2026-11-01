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Všechny fotky a videa můžete zálohovat do Apple Photos bez ohledu na zařízení. Ne každý ale ví, jak to udělat správně

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Apple Photos dokáže pojmout snímky z iPhonu, počítače s Windows i Androidu, jenže každá platforma vyžaduje jiný postup a má jiné limity.
Mobil, selfie, fotografie, foťák

Mobil, selfie, fotografie, foťák

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 01.11.2026 08:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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