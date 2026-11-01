Všechny fotky a videa můžete zálohovat do Apple Photos bez ohledu na zařízení. Ne každý ale ví, jak to udělat správně

Představa jednoho místa, kam se automaticky ukládají všechny fotky a videa bez ohledu na to, jaký telefon nebo počítač právě používáte, zní lákavě. Apple takové řešení nabízí prostřednictvím služby Fotky na iCloudu. Ta funguje na iPhonu, iPadu, Macu, počítači s Windows i ve webovém prohlížeči na dalších zařízeních včetně Androidu. Háček je v tom, že „funguje“ neznamená „funguje všude stejně“. Na zařízeních Apple se knihovna automaticky synchronizuje mezi přihlášenými zařízeními. Ve Windows k tomu potřebujete samostatnou aplikaci, zatímco na Androidu se obvykle musíte spolehnout na webové rozhraní a ruční práci se soubory. Abyste službu používali bez zbytečných komplikací, potřebujete především stejný Apple účet, dostatek volného místa na iCloudu a vědomí, že smazání fotky se při zapnuté synchronizaci projeví i na ostatních zařízeních.
Jak to funguje na zařízeních Apple
Na iPhonu, iPadu nebo Macu stačí v nastavení zapnout Fotky na iCloudu. Poté se fotografie a videa průběžně nahrávají do cloudu a synchronizují mezi zařízeními přihlášenými ke stejnému Apple účtu. Nová fotka pořízená iPhonem se tak může po dokončení synchronizace objevit také na Macu nebo iPadu. Podobně se mezi zařízeními přenášejí i úpravy snímků, například oříznutí nebo změna barev.
Synchronizace ale funguje oběma směry. Když fotku smažete na iPadu, odstraní se také z knihovny na iPhonu a Macu. Smazané položky zůstávají obvykle ještě 30 dní ve složce Nedávno smazané, odkud je lze obnovit. Nejde však o plnohodnotnou zálohu, na kterou byste se měli spoléhat za všech okolností.
Stav synchronizace si můžete ověřit přímo v aplikaci Fotky. Zobrazuje informace o tom, zda se knihovna aktualizuje, zda je synchronizace pozastavená nebo zda se vyskytl problém, například nedostatek místa v iCloudu. Konkrétní ikony a upozornění se mohou lišit podle verze systému.
Windows: funguje, ale s podmínkami
Pro Windows existuje aplikace
iCloud pro Windows, kterou si můžete stáhnout z Microsoft Storu. Po instalaci a přihlášení pomocí Apple účtu zapnete synchronizaci fotek a snímky uložené na iCloudu se začnou zobrazovat v počítači. Fotografie a videa můžete také nahrávat z PC do iCloudu prostřednictvím příslušné složky.
Důležité je počítat s tím, že práce s knihovnou ve Windows není úplně stejná jako na Macu nebo iPhonu. Způsob synchronizace, dostupné funkce i možnosti práce se soubory závisejí na verzi aplikace a systému. Pokud například upravíte staženou fotku v jiné aplikaci, nemusí se změna automaticky projevit v původním snímku uloženém na iCloudu.
Průzkumník souborů ve Windows navíc používá stavové ikony, které napovídají, zda je soubor uložený pouze v cloudu, právě se stahuje, nebo je dostupný také lokálně. Díky tomu můžete lépe poznat, které soubory zabírají místo na disku a které si počítač stáhne až při otevření.
Android a prohlížeč: ruční práce
Apple nenabízí samostatnou oficiální aplikaci Fotky pro Android. Uživatelé tohoto systému proto mohou svou knihovnu otevřít přes webové rozhraní
iCloud.com/photos. Po přihlášení lze fotografie prohlížet a podle dostupných možností je také stahovat nebo nahrávat.
Oproti aplikaci Fotky na iPhonu ale nejde o stejně pohodlné automatické zálohování na pozadí. Pokud chcete nové snímky z telefonu s Androidem dostávat do iCloudu, musíte je obvykle nahrávat ručně. To může být nepraktické zejména tehdy, když fotíte často a chcete mít všechny snímky průběžně na jednom místě.
Rozsah dostupných funkcí webového rozhraní se může lišit podle prohlížeče a zařízení. Pokud chcete iCloud používat hlavně na Androidu, vyplatí se předem vyzkoušet, zda vám webové prostředí pro běžnou práci s fotkami stačí.
Kolik to stojí a komu se to vyplatí
Bezplatných 5 GB úložiště na iCloudu může rychle dojít, zvlášť pokud kromě fotek ukládáte také zálohy zařízení, soubory a další data. Nabídka a podmínky účtů vytvořených pouze přes web se mohou lišit, proto je vhodné ověřit si dostupnou kapacitu přímo v nastavení účtu.
Apple nabízí placené tarify iCloud+, jejichž ceny a dostupné kapacity se mohou časem měnit. Následující přehled uvádí ceny z původního textu; před objednáním si aktuální nabídku ověřte na webu Applu.
Kapacita Měsíční cena 50 GB 25 Kč 200 GB 79 Kč 2 TB 249 Kč 6 TB 749 Kč 12 TB 1 490 Kč
Pro jednotlivce s menší knihovnou fotografií může stačit tarif s kapacitou 50 GB. Rodina, která pořizuje hodně fotek a videí ve vysokém rozlišení, může potřebovat 200 GB nebo 2 TB. Rozhodující je nejen velikost fotografické knihovny, ale také prostor, který zabírají zálohy a další soubory.
Pokud přestanete platit za iCloud+ a uložená data překročí kapacitu dostupnou v bezplatném tarifu, mohou se zastavit nové nahrávky a synchronizace a nemusí se dokončovat zálohy. Neznamená to automaticky, že všechny uložené fotky okamžitě zmizí, ale na bezproblémové ukládání nových snímků se už nelze spolehnout.
Pro srovnání:
Google Fotky nabízejí automatické zálohování na Androidu a sdílené úložiště účtu Google, které je standardně 15 GB zdarma. Pokud používáte hlavně zařízení Apple, Fotky na iCloudu mají výhodu v těsné integraci se systémem a v tom, že se změny knihovny průběžně promítají mezi zařízeními.
Kdo ale střídá Android, iPad, iPhone a počítač s Windows, může narazit na omezení webového přístupu a ruční nahrávání. V takovém případě se vyplatí porovnat také jiné služby pro správu a zálohování fotografií, které nabízejí automatickou synchronizaci napříč platformami.
Bezpečnost a soukromí
Apple šifruje fotografie při přenosu i při ukládání na svých serverech. Pokud zapnete Pokročilou ochranu dat (Advanced Data Protection), rozšíří se šifrování mezi koncovými body také na Fotky na iCloudu. V takovém případě nemá Apple k obsahu těchto dat přístup stejným způsobem jako u standardního nastavení. Je však důležité správně zabezpečit účet a uchovat si možnosti jeho obnovení.
Některé funkce analýzy fotografií, například rozpoznávání osob a objektů, využívají zpracování přímo v zařízení. Z toho ale nelze vyvozovat, že veškeré zpracování fotek v ekosystému Apple probíhá výhradně lokálně. Konkrétní postupy se liší podle funkce.
Google uvádí, že fotografie v Google Fotkách neprodává a nepoužívá je k cílení reklam. Služba však využívá cloudovou infrastrukturu a některé funkce zpracovávají data na serverech. Rozdíl mezi oběma službami proto nespočívá jednoduše v tom, že Apple pracuje výhradně lokálně a Google výhradně v cloudu. Důležité jsou konkrétní funkce, nastavení soukromí a způsob zabezpečení účtu.
Fotky na iCloudu mohou fungovat jako společná knihovna pro různá zařízení, ale pohodlí závisí na tom, jaký systém používáte. Na iPhonu, iPadu a Macu je synchronizace nejplynulejší, ve Windows vyžaduje samostatnou aplikaci a na Androidu se obvykle neobejdete bez webového rozhraní.
Nejdůležitější je používat správný Apple účet, hlídat dostupnou kapacitu a pamatovat na to, že synchronizace není totéž co nezávislá záloha. Když fotku smažete na jednom zařízení, odstraní se i z ostatních synchronizovaných zařízení. Pokud jsou pro vás fotografie důležité, vyplatí se mít ještě jednu samostatnou kopii, například na externím disku.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman