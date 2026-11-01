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Cyklistický Oscar zná své favority. Pogačar může triumfovat už počtvrté, cena pro Volleringovou je jen formalita

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Slovinský fenomén Tadej Pogačar a Nizozemka Demi Volleringová figurují mezi hlavními favority prestižní ankety Vélo d'Or 2026, která každoročně oceňuje nejlepší závodníky silniční cyklistiky. Pogačar usiluje o čtvrté vítězství v kariéře, zatímco Volleringová může navázat na svůj triumf z roku 2023. O držitelích Zlatého kola rozhodne mezinárodní porota cyklistických novinářů.
Cyklistický Oscar zná své favority. Pogačar může triumfovat už počtvrté, cena pro Volleringovou je jen formalita

Cyklistický Oscar zná své favority. Pogačar může triumfovat už počtvrté, cena pro Volleringovou je jen formalita

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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