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V Peci hoří hotel Hořec. Evakuovalo se 35 lidí, zasahuje 13 jednotek hasičů

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Hotel Hořec v Peci pod Sněžkou zasáhl v noci na neděli požár střechy a podkroví. Z budovy bylo evakuováno 35 lidí. Aktuálně na místě zasahuje 13 jednotek hasičů. Tři lidé se nadýchali kouře, jeden z nich byl i zasahující hasič.
V Peci hoří hotel Hořec. Evakuovalo se 35 lidí, zasahuje 13 jednotek hasičů

V Peci hoří hotel Hořec. Evakuovalo se 35 lidí, zasahuje 13 jednotek hasičů

Zdroj: HZS Královehradeckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 07:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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