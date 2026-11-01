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Největší znak lidské hlouposti dle psychologů: Pokud jedinci chybí tato vlastnost, vůbec nemá cenu se s ním bavit

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Dennívýzva
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Znáte ten pocit, kdy se z obyčejného rozhovoru během chvilky stane souboj, který nemá vítěze? Druhý člověk nebere v potaz argumenty, jen se brání, útočí a za žádnou cenu nechce couvnout. Psychologové upozorňují, že za takovým chováním často stojí chybějící schopnost sebereflexe.
Největší znak lidské hlouposti dle psychologů: Pokud jedinci chybí tato vlastnost, vůbec nemá cenu se s ním bavit

Největší znak lidské hlouposti dle psychologů: Pokud jedinci chybí tato vlastnost, vůbec nemá cenu se s ním bavit

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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