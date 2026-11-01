Slavia dala Jablonci pět gólů z pěti střel na branku. Rozhodla však jedna chytrá standardka

Když se po zápase na jablonecké Střelnici podíváte jen na výsledek 0:5, může vzniknout dojem, že Slavia soupeře přejela od první minuty. Ve skutečnosti byl příběh složitější. Ještě ve 40. minutě se drželo bezbrankové skóre a Jablonec měl v úvodu nebezpečný brejk. David Moses musel ve vlastním pokutovém území zablokovat zakončení domácího hráče a Pražané rozhodně nepůsobili neomylně.
V posledních minutách prvního poločasu se ale do vedení dostali zásluhou Mubaraka Suleimana. A po přestávce postupně rozebrali domácí obranu čtyřmi dalšími zásahy. Výsledkem nebylo jen upevnění prvního místa v Chance Lize, nýbrž ukázka, kolik různých cest ke gólu současná Slavia má.
První gól: důraz na druhý míč
Slavia si v prvním poločase udržovala větší podíl na míči, ale dlouho narážela na zformovanou obranu Jablonce. Její první trefa ve 41. minutě přitom nepřišla po dokonale vystavěné kombinaci přes celé hřiště. Wiktor Nowak zakončoval z úhlu, brankář Jan Hanuš míč vyrazil a Suleiman dokázal pokračování situace využít.
Tohle je detail, který stojí za zaznamenání: útočná síla se neprojevuje pouze schopností najít finální průnikovou přihrávku. Často rozhoduje také to, kolik hráčů pokračuje do pokutového území a kdo jako první reaguje na odražený míč. Suleiman v té situaci nebyl nejvýraznější postavou prvního dotyku, ale byl připraven dokončit akci.
Nečekaný druhý gól změnil zápas
Jablonec vstoupil do druhé půle s dvěma změnami v poli, brzy však musel řešit i nepříjemnost v brance. Hanuš se při odkopu zranil a narychlo ho vystřídal Klemen Mihelak. Samo střídání gól nevysvětluje: náhradní brankář například dokázal výrazně zasáhnout proti Mosesově střele. Přesto změna přinesla další komplikaci pro mužstvo, které už potřebovalo dohnat jednogólovou ztrátu.
V 57. minutě přišla akce, která o zápase řekla možná víc než celkové skóre. Slavia měla standardní situaci a Jablonec čekal vysoký centr do pokutového území. Místo něj přišla přízemní přihrávka do prostoru, odkud Emmanuel Ayaosi zakončil k vzdálenější tyči. Byla to přímočará ukázka, jak důležité je přinutit soupeře bránit více možností najednou.
Z pohledu domácích se změnilo všechno. Za stavu 0:1 mohli stále čekat na jednu dobře vyřešenou situaci. Za stavu 0:2 už museli riskovat víc a souběžně hlídat, aby je Slavia nepotrestala v otevřenějším prostoru.
Pět střel na branku, pět branek
Zápasové statistiky uvádějí jedenáct střel Slavie, pět mezi tyče a pět gólů. To je mimořádná produktivita, nikoli běžný stav, na který se dá spoléhat každý týden. Jablonec naopak podle oficiálního zápisu neměl střelu na branku. Výsledek tak vypovídá současně o přesnosti Pražanů i o tom, jak málo dokázal domácí útok skutečně donutit brankáře Nazara Domčaka zasahovat.
Po hodině hry přišel třetí gól. Oskar Kubiak poslal centr na zadní tyč a Ange N’Guessan zakončil hlavou. Čtvrtou trefu připravil Ayaosi pro rozběhnutého Suleimana a pátou Suleiman naservíroval Danijelu Šturmovi. Každá z těchto akcí měla jiného střelce nebo jiný mechanismus, což Jablonci znesnadňovalo zaměřit se na jednu konkrétní hrozbu.
Právě zde se nabízí hlavní rozdíl proti některým předchozím zápasům Slavie: místo spoléhání na jednoho produktivního hráče měla soupeřova obrana problém odhadnout, kdo bude další akci zakončovat a odkud přijde poslední přihrávka.
Co výsledek říká před Arsenalem a co ne
Dvě branky Suleimana a jeho podíl na dalších akcích jsou dobrou zprávou pro trenéra Jindřicha Trpišovského. Stejně tak zapojení Ayaosiho a dalších střelců. Slavia ukázala, že umí řešit různé situace: odraz po střele, standardní situaci, centr na zadní tyč i rychlé zakončení z pohybu.
Před zápasem Ligy mistrů s Arsenalem je ale nutné oddělit dobrou ligovou formu od slibu stejného výsledku proti výrazně silnějšímu soupeři. Arsenal bude mít jiné tempo při presinku, jinou kvalitu ve vzduchu a mnohem menší toleranci k nepřesnostem při rozehrávce. Pět gólů z pěti přesných střel je navíc výkon, který nelze automaticky opakovat.
Slavia si proto z Jablonce může odnést hlavně něco cennějšího než samotný výsledek: potvrzení, že její ofenziva nemusí čekat pouze na jednu hvězdu. A pokud bude chtít Arsenal skutečně potrápit, právě pestrost zakončení a nečekané standardní situace mohou být její nejsmysluplnější zbraní.
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Zdroje: Vše o sportu [1], SK Slavia Praha – oficiální reportáž Jablonec–Slavia [2], FK Jablonec – zápis a týmové statistiky [3], Česká televize – reportáž z utkání [4]