Severní terasa u Velkého divadla prochází rekonstrukcí. Oprava vyjde na devět milionů

Severní terasa u Velkého divadla prochází rekonstrukcí. Oprava vyjde na devět milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Severní terasa u Velkého divadla prochází rekonstrukcí. Oprava vyjde na devět milionůZdroj: město Plzeň
Článek byl publikován 01.11.2026 08:00
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