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Severní terasa u Velkého divadla prochází rekonstrukcí. Oprava vyjde na devět milionů

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Severní terasa u budovy Velkého divadla v Plzni se dočká kompletní obnovy. Město nechá opravit zhruba 680 metrů čtverečních plochy nad předprodejem vstupenek, včetně schodiště a zábradlí. Důvodem je především špatný stav současného povrchu, který představuje potenciální nebezpečí pro chodce.
Severní terasa u Velkého divadla prochází rekonstrukcí. Oprava vyjde na devět milionů

Severní terasa u Velkého divadla prochází rekonstrukcí. Oprava vyjde na devět milionů

Zdroj: město Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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