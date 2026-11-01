Hamilton čekal na pole position tři roky. Ve Ferrari konečně uspěl, Russella porazil o devět tisícin

Lewis Hamilton je zvyklý, že se o něm ve Formuli 1 mluví. Poslední roky ale častěji kvůli otázce, jestli ještě dokáže v kvalifikaci porážet nejrychlejší soupeře. V sobotu v Mexiku odpověděl na trati: kolo za 1:16,514 mu přineslo první pole position za Ferrari a celkově již 105. v kariéře.
George Russell v Mercedesu zajel 1:16,523. Rozdíl devíti tisícin sekundy se v běžném životě skoro nedá postřehnout, ve Formuli 1 ale oddělil vítěze kvalifikace od druhého místa. Charles Leclerc obsadil třetí příčku, čtvrtý kvalifikační čas zajel Max Verstappen a pátý Kimi Antonelli.
Když se celý víkend nedaří, může rozhodnout jedno čisté kolo
Hamilton přitom nezačal mexický závodní víkend ideálně. Ferrari řešilo práci s nastavením monopostu i technické komplikace, které Britovi omezily přípravu. V předchozích trénincích nebyl dominantní a konkurence se střídala v čele. V rozhodující fázi Q3 ale zajel právě ten pokus, který potřeboval: našel dost času v jednotlivých sektorech, aby přetlačil Russella, jenž předtím krátce vedl.
Závodník navíc neporazil jen týmového kolegu. Za sebou nechal Mercedes i Red Bull a znovu ukázal, že přesnost v jediném kole může v sobotu převážit nad průběhem celého víkendu.
První za Ferrari, poslední před třemi lety
Hamiltonova předchozí pole position pocházela z Velké ceny Maďarska 2023, ještě z období jeho působení u Mercedesu. Po přestupu do Ferrari se čekalo, kdy si připíše první podobný úspěch v červeném monopostu. Přišel až nyní, v Mexiku, kde má navíc pole position vysokou psychologickou hodnotu pro tým, který se chce znovu pravidelně přetahovat o nejvyšší příčky.
Po kvalifikaci se ovšem nerozdělují body za závod. Hamilton se teprve postaví na start první a bude muset zvládnout odlišný úkol: udržet pozici při dlouhé jízdě s opotřebováním pneumatik, provozem a strategií zastávek. Russell startuje v bezprostředním kontaktu a za nimi čekají Leclerc i další soupeři. Verstappen navíc dostal za tréninkový incident posun na startu o jedno místo, což upraví konečné pořadí za prvními třemi.
Nedělní Velká cena Mexika začne ve 20:00 středoevropského času. První Hamiltonova sobotní výhra za Ferrari už mu ale nikdo nevezme: o devět tisícin sekundy porazil nejen Russella, ale i tříleté čekání na pole position.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Formula1.com – oficiální zpráva o kvalifikaci [2], FIA – výsledky a průběh kvalifikace [3], Formula1.com – Hamiltonova reakce po kvalifikaci [4]