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Hamilton čekal na pole position tři roky. Ve Ferrari konečně uspěl, Russella porazil o devět tisícin

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Lewis Hamilton získal při kvalifikaci na Velkou cenu Mexika první pole position v barvách Ferrari. George Russell s Mercedesem ztratil pouhých devět tisícin sekundy. Pro sedminásobného mistra světa je to 105. pole position kariéry, ale první od roku 2023, a zároveň důležitý okamžik po dosavadních komplikacích v novém týmu.
Hamilton čekal na pole position tři roky. Ve Ferrari konečně uspěl, Russella porazil o devět tisícin

Hamilton čekal na pole position tři roky. Ve Ferrari konečně uspěl, Russella porazil o devět tisícin

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 08:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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