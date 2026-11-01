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Lisabon slavil Všechny svaté, když jej zasáhly tři katastrofy současně. Zemětřesení změnilo i způsob, jak Evropa přemýšlela o světě

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V kostelech právě probíhaly bohoslužby, když se Lisabon 1. listopadu 1755 prudce otřásl. Obyvatelé prchali z bortících se domů k řece a pobřeží, kde je čekala další hrozba. Následné požáry proměnily velkou část města v trosky. Katastrofa zasáhla nejen Portugalsko, ale také evropskou vědu a filozofii.
Lisabon slavil Všechny svaté, když jej zasáhly tři katastrofy současně. Zemětřesení změnilo i způsob, jak Evropa přemýšlela o světě

Lisabon slavil Všechny svaté, když jej zasáhly tři katastrofy současně. Zemětřesení změnilo i způsob, jak Evropa přemýšlela o světě

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 08:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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