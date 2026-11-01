Lisabon slavil Všechny svaté, když jej zasáhly tři katastrofy současně. Zemětřesení změnilo i způsob, jak Evropa přemýšlela o světě

Ráno, které mělo být sváteční
První listopadový den roku 1755 připadal na katolický svátek Všech svatých. V Lisabonu byly kostely plné lidí a ve městě se jako obvykle pohybovali obchodníci, námořníci i rodiny směřující na bohoslužby. Krátce před desátou hodinou přišly prudké otřesy. Stavby, které přečkaly předchozí generace, se během minut měnily v hromady kamene a dřeva. Zkáza zasáhla obytné čtvrti, paláce, svatyně i přístavní zázemí tehdy mimořádně bohaté metropole.
Přesný počet obětí dodnes neznáme. Historické odhady se podstatně liší podle toho, zda počítají samotný Lisabon, okolní pobřeží nebo širší zasaženou oblast. Podobná nejistota platí pro sílu zemětřesení: přístroje, kterými dnes měříme otřesy, ještě neexistovaly, takže vědci velikost události zpětně odhadují z písemných svědectví a geologických stop.
Útěk před domy mohl vést přímo k moři
Mnozí lidé zamířili na otevřenější nábřeží. To, co se mohlo zdát jako bezpečný únik z úzkých ulic, se brzy ukázalo být dalším rizikem. Podmořský pohyb zemského dna vyvolal tsunami, která pronikla do pobřežních oblastí a zasáhla i lisabonské přístaviště. Voda ničila lodě, skladiště a další stavby; následné proudy odnášely vše, co se dostalo do jejich cesty.
Třetí ranou byly požáry. Ohniska vznikala v domech, dílnách a dalších objektech, kde se používal otevřený plamen. Rozbité vodovody, trosky a zmatek komplikovaly hašení. Nešlo tedy o jedinou ničivou událost, nýbrž o řetězec navazujících neštěstí, která se navzájem posilovala.
Co vlastně prasklo pod Atlantikem
Příčinou zemětřesení byl pohyb na složité hranici africké a euroasijské litosférické oblasti v severovýchodním Atlantiku. Její přesná podoba a poloha konkrétního zdroje otřesů jsou předmětem výzkumu dodnes. Některé rekonstrukce uvádějí magnitudo přibližně 8 až 9, ale nemůžeme jej znát s přesností moderního instrumentálního záznamu.
Geologové hledají odpovědi nejen na mořském dně, ale také v pobřežních sedimentech. Vrstvy písku uložené prudkým přívalem vody pomáhají rekonstruovat, kam tsunami dosáhla. Historické zprávy o jejím působení existují i daleko od Portugalska, včetně pobřeží severní Afriky a některých oblastí Atlantiku. Z tohoto hlediska je katastrofa také důležitou případovou studií pro dnešní odhad rizika tsunami.
Otázka, kterou si pokládal Voltaire
Otřesy neměly pouze hmotné následky. V evropské intelektuální debatě se znovu otevřela otázka, jak může svět uspořádaný dobrým a všemocným Bohem připustit tolik utrpení právě během náboženského svátku. Voltaire později katastrofu využil při kritice bezstarostného filozofického optimismu; její ozvěna je patrná i v jeho díle Candide.
Nebylo to tak, že by jediná přírodní katastrofa okamžitě vytvořila moderní sekulární Evropu. Změnila však způsob, jakým řada myslitelů uvažovala o zlu, náhodě a odpovědnosti. Vedle náboženských interpretací získávalo význam také systematické studium samotných přírodních mechanismů.
Jak se město začalo ptát země
Portugalský státník Sebastião José de Carvalho e Melo, známý později jako markýz de Pombal, patřil k hlavním organizátorům obnovy. Úřady shromažďovaly zprávy o škodách a o tom, jak se otřesy projevily v různých místech. Podobná šetření jsou dnes připomínána jako důležitý předstupeň moderní seismologie.
Při přestavbě Lisabonu se prosazovaly pravidelnější ulice a nové stavební postupy, jejichž cílem bylo zlepšit odolnost budov. V troskách města tak vznikla praktická otázka, která zůstává aktuální i po staletích: pokud zemětřesení nedokážeme zastavit, jak navrhnout města, aby při dalším otřesu zahynulo méně lidí?
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Zdroje: Kód Enigma [1], USGS – Earthquake Science Timeline [2], USGS – Far-field tsunami simulations of the 1755 Lisbon earthquake [3], USGS – Modeling the geologic record of the Lisbon earthquake [4], ai generated