Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Desítky sypačů, stovky pracovníků a tisíce tun soli. Praha chystá zimní údržbu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
S blížící se zimou vrcholí také přípravy Technické správy komunikací hlavního města Prahy na zajištění sjízdnosti a schůdnosti ulic. O zimní údržbu se letos bude starat 74 sypačů, 50 menších strojů a dvě velké sněhové frézy. Do úklidu chodníků a pěších tras se zapojí také 931 pracovníků.
Desítky sypačů, stovky pracovníků a tisíce tun soli. Praha chystá zimní údržbu

Desítky sypačů, stovky pracovníků a tisíce tun soli. Praha chystá zimní údržbu

Zdroj: Technická správa komunikaci hl. m. Prahy, a. s.
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 08:30

Reklama
Další články z Pražská Drbna
Smrad i poškozené obaly. Inspektoři odhalili v SAPĚ přes tunu potravin neznámého původu
Smrad i poškozené obaly. Inspektoři odhalili v SAPĚ přes tunu potravin neznámého původu
Pražští studenti podpoří Českou televizi a rozhlas. Do stávky se ale nezapojí
Pražští studenti podpoří Českou televizi a rozhlas. Do stávky se ale nezapojí

Studenti ČVUT a pražských fakult Univerzity Karlovy v úterý podpoří stávku na podporu České televize a...

Slavia řádila v Jablonci. Sešívaní nastříleli pět gólů a připsali historické vítězství
Slavia řádila v Jablonci. Sešívaní nastříleli pět gólů a připsali historické vítězství

Fotbalisté Slavie zvítězili ve 13. ligovém kole v Jablonci 5:0 a uštědřili mu nejvyšší domácí porážku v...

Bohuš Matuš varuje před telefonními podvodníky. Jeho matka přišla o peníze určené na péči
Bohuš Matuš varuje před telefonními podvodníky. Jeho matka přišla o peníze určené na péči

Matku zpěváka Bohuše Matuše připravil podvodník o 73 tisíc korun. Podvodník se skrze telefonický hovor...

Bez lidí ze zahraničí by Praha ztrácela obyvatele. Dnes tvoří čtvrtinu její populace
Bez lidí ze zahraničí by Praha ztrácela obyvatele. Dnes tvoří čtvrtinu její populace

Praha je stále více závislá na lidech ze zahraničí. Z nové studie vyplývá, že zatímco obyvatel s českým...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.