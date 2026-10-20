Sucho sužuje povodí Moravy

Hydrologická situace na území Povodí Moravy zůstává vážná. Průtoky v tocích dosahují nejčastěji jen desetiny až třetiny dlouhodobých říjnových průměrů a čtyřicet procent sledovaných profilů se nachází pod hranicí hydrologického sucha. Právě kvůli tomu svolal státní podnik v úterý 13. října podruhé letos pracovní skupinu SUCHO, která se sešla v Brně za účasti zástupců krajských vodoprávních úřadů a vodárenských společností z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.
Všechny vodárenské nádrže mají podle podniku zatím dostatek vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, situace však zůstává napjatá. Povodí Moravy proto pracovní skupině předložilo aktualizované matematické simulace vývoje zásobních stavů, a to včetně scénářů odvozených ze skutečných přítoků v suchých letech 2017 a 2018 a také teoretického modelu extrémního sucha.
Nejkritičtěji se jeví situace na vodním díle Vranov, jehož zásobní prostor je momentálně naplněn přibližně z 28 %. Povodí Moravy předložilo Komisi pro sucho Jihomoravského kraje návrh mimořádné manipulace, která by od října 2026 do března 2027 snížila odtok z nádrže z přibližně tří metrů krychlových za sekundu na dva. Cílem je zpomalit další úbytek zásoby vody. Jak generální ředitel podniku David Fína upozorňuje, projednání komplikuje skutečnost, že řeka Dyje pod nádrží je v některých úsecích hraničním tokem, a souhlas dotčených orgánů a účastníků řízení proto zatím chybí.
Nepříznivý vývoj zasáhl také povodí Svratky. Na Vírské přehradě platí od poloviny září nejnižší, třetí regulační stupeň, který snižuje odtok do Svratky na minimum 650 litrů za sekundu, přičemž odběry pro pitnou vodu zůstávají nedotčeny. Omezený odtok z Víru se přitom promítá do poklesu hladiny Brněnské nádrže, která zajišťuje dostatečné ředění odpadních vod z měst a obcí níže po toku. Povodí Moravy nyní propočítává návrh mimořádné manipulace i pro Vír a zároveň oznámilo, že za stávající hydrologické situace nepřistoupí k každoročnímu cílenému snižování hladiny Brněnské nádrže na zimní úroveň.
První jednání pracovní skupiny SUCHO se letos konalo v polovině srpna.
Zdroj: Povodí Moravy