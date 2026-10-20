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Dvacetiletý cizinec zapálil gymnázium, minulý týden ho policisté zadrželi

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Škodu šest milionů korun způsobil dvacetiletý cizinec, který letos v dubnu založil požár v tělocvičně pacovského gymnázia. V minulosti už byl za úmyslné založení požárů odsouzen, nyní mu hrozí osm let za mřížemi.
Dvacetiletý cizinec zapálil gymnázium, minulý týden ho policisté zadrželi

Dvacetiletý cizinec zapálil gymnázium, minulý týden ho policisté zadrželi

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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