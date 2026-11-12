Studenti Západočeské univerzity začnou samostatně pracovat s klienty v lázních

Studující prvního ročníku nově otevřeného programu nastoupili ke studiu v akademickém roce 2024/25. Za sebou už mají výuku anatomie a fyziologie, praktické semináře, masáže i odborné praxe ve sportovních a pohybových oddílech. Nyní se jejich příprava přesouvá přímo do lázeňského prostředí.
„Studující už strávili mnoho hodin v posluchárnách, masérně, fitness centru i tělocvičnách. Teď své znalosti a dovednosti uplatní v reálném lázeňském prostředí, kde budou muset komunikovat s klientem, vnímat jeho individuální potřeby a reagovat na aktuální situaci. Právě tato zkušenost je pro jejich budoucí uplatnění zásadní,“ vysvětlila garantka programu Věra Knappová z Centra tělesné výchovy a sportu FPE ZČU.
V lázeňských domech budou studenti připravovat a vést zdravotně a kondičně zaměřené pohybové aktivity. Ty se uskuteční v tělocvičnách, bazénech i venkovních prostorách. Jejich samostatnost bude postupně narůstat, na práci však budou stále dohlížet odborníci z lázeňských zařízení, především fyzioterapeuti a zdravotní sestry.
Nové zkušenosti vítají také samotní studenti, pro které představuje přímá komunikace s lázeňskými hosty další profesní výzvu.
„Z předchozích praxí jsme měli zkušenosti spíše s dětmi nebo většími skupinami, proto jsme zpočátku měli z přímé komunikace s hosty respekt. Všichni jsou tu ale na nás moc milí a na nové prostředí si zvykáme rychle,“ svěřila se studentka Adéla Soumarová.
„Jsme rádi, že si můžeme reálný provoz lázní vyzkoušet na vlastní kůži. Teoretické základy teď můžeme využít přímo v praxi,“ doplnila její kolegyně Adéla Blahušová.
Zájem mají i lázeňské hotely
Spolupráci s univerzitou vítají také provozovatelé lázeňských zařízení. Podle nich mohou studenti získat zkušenosti s tradičními lázeňskými postupy i moderními trendy v oblasti wellness a rehabilitace.
„U nás si pod vedením odborníků vyzkoušejí, jak se tradiční lázeňské postupy potkávají s moderními trendy, a poznají každodenní chod lázeňského provozu. Je to příležitost, která může obohatit obě strany, a budoucí absolventy bychom po dokončení studia rádi přivítali i v našem týmu,“ řekla Sylva Brouková, generální ředitelka Windsor Spa Hotelu.