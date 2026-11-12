Karlovy Vary chystají vánoční trhy. Nabídnou koncerty, dílny i světelnou výzdobu

„Vánoční Karlovy Vary mají své nezaměnitelné kouzlo. Svátečně vyzdobené kolonády, tisíce světel a hudba v kulisách lázeňského centra vytvářejí atmosféru, za kterou se vyplatí přijít a přijet. Chceme, aby advent nebyl jen o vánočních nákupech a koncertech, ale také o setkávání a společných zážitcích. Proto mě těší, že se do programu zapojují naše školy i městské organizace a společně vytvářejí nabídku pro obyvatele i návštěvníky města,“ říká primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.
Vánoční tržiště nabídne od 28. listopadu stánky s dekoracemi, porcelánem, hračkami a rukodělnými výrobky. Chybět nebude tradiční občerstvení včetně svařeného vína, trdelníků, palačinek nebo langošů. Otevřeno bude až do 6. ledna.
Kulturní program na pódiu nabídne vystoupení známých osobností, například Martina Dejdara s projektem Děda Ozzák Legal Band, Jitky Čvančarové, Báry Kodetové nebo Sáry Milfajtové. Vystoupí také kapela Lucie Revival a regionální interpreti. Součástí programu budou rovněž děti z karlovarských mateřských, základních a uměleckých škol.
Novinkou letošního ročníku jsou Vánoční dílny v Mlýnské kolonádě. Každý adventní víkend si v nich děti budou moci pod vedením lektorů Domu dětí a mládeže vyrábět vánoční dekorace, ozdoby a přání.
Vánoční strom se rozsvítí 29. listopadu
Dominantou sváteční výzdoby bude přibližně čtrnáctimetrová jedle obrovská ze soukromé zahrady v Rotavě. Slavnostní rozsvícení stromu před hotelem Thermal se uskuteční v neděli 29. listopadu v 18 hodin. Součástí programu bude vystoupení Andělských hlasů a požehnání nového děkana karlovarské farnosti Lukáše Lipenského.
Už od 16 hodin bude možné zdarma zhlédnout ve velkém sále Thermalu film Anděl Páně 2. Lázeňské centrum ozdobí tisíce světel a světelné objekty v podobě andělů, komet či betléma. Výzdoba povede od Alžbětiných lázní až po Divadelní náměstí.
Adventní program se rozšíří také na Zámeckou věž, kde se 18. prosince od 16 hodin uskuteční Vánoční setkání s baronem Augustem von Lützow. Návštěvníci se mohou těšit na koncert, punč a ochutnávku Rumfordské polévky. Pro děti bude připraven tvořivý workshop s vřídelní solí.
Program nabídne také Svatý Linhart
Na Svatém Linhartu připravují Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary workshop výroby adventních věnců, který se uskuteční 28. listopadu. Zájemci si mohou vybrat ze dvou časů, v 10 a ve 12.30 hodin. Cena je 500 korun a kvůli omezené kapacitě je nutná registrace.
Další akcí bude 19. prosince Předvánoční Linhart s koledami, krmením zvěře, opékáním buřtů a živou hudbou. Na místě bude možné zakoupit také vánoční stromky a kapry. Prodej stromků začne 9. prosince, kaprů 19. prosince. Oba potrvají do 23. prosince.
Vánoční atmosféru doplní také dopravní podnik. Do ulic vyjede vánočně vyzdobený autobus, lázeňským centrem projede vánoční vláček a sváteční výzdobu dostane rovněž lanovka Diana.