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Karlovy Vary hledají nového ředitele Alžbětiných lázní

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Karlovy Vary hledají nového ředitele či ředitelku Alžbětiných lázní. Rada města vyhlásila výběrové řízení na obsazení vedoucí pozice v příspěvkové organizaci, která spravuje jeden z významných historických lázeňských objektů ve městě.
Karlovy Vary hledají nového ředitele Alžbětiných lázní

Karlovy Vary hledají nového ředitele Alžbětiných lázní

Zdroj: město Karlovy Vary
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 06:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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