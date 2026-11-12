Vánoční strom pro Karlovy Vary zamíří z Rotavy do města. Převoz omezí parkování

Vánoční strom pro Karlovy Vary zamíří z Rotavy do města. Převoz omezí parkováníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vánoční strom pro Karlovy Vary zamíří z Rotavy do města. Převoz omezí parkováníZdroj: město Karlovy Vary
Článek byl publikován 12.11.2026 07:10
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