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Krajský soud odmítl zpochybnění voleb ve Františkových Lázních

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Krajský soud v Plzni zamítl obě stížnosti na volby ve Františkových Lázních. Obě podala volební strana Františkovy Lázně - Sdružení místních a jedna se týkala zneplatnění celých voleb a druhá neplatnosti volby Jana Kuchaře a Josefa Heyduka (PRO Františkovy Lázně) do zastupitelstva města.
Krajský soud odmítl zpochybnění voleb ve Františkových Lázních

Krajský soud odmítl zpochybnění voleb ve Františkových Lázních

Zdroj: archiv redakce
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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