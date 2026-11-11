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Volby v Mariánských Lázních platí i přes kupčení s hlasy, rozhodl soud

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Dennívýzva
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Krajský soud v Plzni uvedl, že volby v Mariánských Lázních provázelo kupčení s hlasy. Volby ale za neplatné neprohlásil, protože se podle něj neprokázalo jednoznačně, že kupčení ovlivnilo rozdělení mandátů. O rozhodnutí soud informoval na úřední desce.
Volby v Mariánských Lázních platí i přes kupčení s hlasy, rozhodl soud

Volby v Mariánských Lázních platí i přes kupčení s hlasy, rozhodl soud

Zdroj: radnice v Mariánských Lázních.
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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