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Experti na vraždy: Kriminalisté odhalili vraha tří mužů z Písecka a Prahy. Jaroslav Hejna si oběti vybral pro peníze

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Dennívýzva
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Sériový vrah Jaroslav Hejna usmrtil v roce 2003 tři muže kvůli penězům. Detaily jeho případu a policejní vyšetřování rozebírá pořad Experti na vraždy.
Experti na vraždy

Experti na vraždy

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:48

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