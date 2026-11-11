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Bůh odpouští, já ne!: Hill získal roli díky zlomené noze kolegy, Spencerovu váhu řešil režisér s manželkou

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Western Bůh odpouští, já ne! svedl dohromady Buda Spencera a Terence Hilla díky tomu, že si původní herec při hádce s partnerkou zlomil nohu o zeď.
Bůh odpouští, já ne!

Bůh odpouští, já ne!

Zdroj: FOTO:Cronocinematografica, S.P.A. / distr. Film+
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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