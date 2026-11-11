Středeční díl Ulice: Klárka volá na ambasádu, Soňa si hraje s Egonem a zklamaná Blanka

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
V dnešní epizodě seriálu Ulice se na radnici budou řešit první neshody, a to kvůli stylu oblékání. Soňu pak čeká překvapivý vývoj večera po boku Egona a Blanka bude ze společného večera s Evženem zklamaná. A Klárka se rozhodla zavolat na ambasádu. Čas jen pro sebe
Blanka poprosila Danču s Kristýnou, aby si dnes odpoledne vymyslely program, protože by ráda měla byt jen pro sebe. Evžen se vrací ze statku a včera měl svátek, tak by to s ním ráda oslavila. Evžen jí ale moc pozornosti nevěnuje a sotva dojde, začne pátrat v počítači po dalších pomůckách k myslivosti, což mu Blanka záhy zatrhne. Jenže klidné odpoledne ve dvou nevyjde – u dveří zvoní Vanda a cpe se dovnitř. Evžen vzápětí odchází s tím, že musí za Adrianou a zjistit, co je s Klárkou.
Adriana se tátovi svěří, že zítra mají domluvenou schůzku u psychologa. Evžen to ale nechápe a považuje za naprosto zbytečné. Ani jeden z nich ale netuší pravý důvod toho, proč Klárka dělá to, co dělá.
Vanda si celou dobu stěžuje Blance na „kraslici“, která dokonce vozí Luďka na rehabilitace a bere si kvůli tomu volbo v práci. „Ona ohrožuje moji rodinu, chápeš to?“ vzteká se. Když jí Blanka zopakuje, že jsou spolu jen kvůli Esterce a že si na něj má přestat myslet, Vanda se urazí, že je na ni moc drsná. Blanka ji pak poprosí, aby to zkrátily, protože chce s Evženem oslavit svátek. Vandě to dojde a hned mizí. Když je večer a konečně se v klidu sejdou oba dva a zamíří do postele, než Blanka vyjde z koupelny, Evžen tvrdě spí. Zase se cítí sama.
Soňa a její pravidla
První den na radnici začne Soňa pěkně zostra. Jirku začne poučovat o stylu oblékání a doslova mu zatrhne, aby se v prostorách radnice pohyboval v cyklistickém oblečení. Jirka odmítá, aby jezdil na kole v obleku, ale to ona po něm nechce. Jako starostka ale považuje za nutné reprezentovat a oni dva by měli jít příkladem.
Večer se u Soni doma zastaví Egon a ona se rozhodne jej už ode dveří svádět. Poodhalená ramena, černá noční košile a příslib, že bude trpět – protože si nic jiného nezaslouží. Jejím plánem je Egona nalákat, ale těsně před tím mu to vzít, jak demonstruje i na tom, že se přiblíží až k jeho rtům, a pak najednou couvne. I tak jejich večer nabere nečekaný spád.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).