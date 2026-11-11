Právnička Lucie v Naked Attraction hledá muže na výlety se psem. Jeden ji zaujal obřízkou, další potetovanými zády

Naked Attraction 5. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 5. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 5. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 5. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 5. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 5. díl, FOTO: distr. Óčko TV
Pražská právnička Lucie přesně ví, co od života chce. Krátce po šedesátce vyrazila do televizního studia Naked Attraction najít zručného partnera na výlety se psem. Pánové proto museli předvést práci se dřevem a jeden z finalistů si neodpustil hodně nečekanou poznámku.
Podniková právnička z Prahy má před sebou novou životní etapu. Ráda by našla muže pro společné zážitky, ať už jde o pobyt v přírodě, wellness nebo běžné venčení psa. Od budoucího partnera ale vyžaduje také manuální zručnost.
Nedávno doma nedokázala opravit ani spadlý věšák a odmítá se spoléhat jen na služby hodinového manžela. Do nahé seznamky nakráčela s velkým nadhledem.
„Nemám ideální postavu, ale jsem s ní smířená,“ prohlásila otevřeně s tím, že se člověk musí naučit mít rád sám sebe. Rychle ji ale zaskočil pohled do otevřených boxů. „Teda tolik chlapů pohromadě, to jsem ještě neviděla,“ neskrývala před kamerami údiv. Obřízka, tetování a pevná pozadí
Postupné odhalování těl přineslo řadu překvapení. U jednoho z účastníků objevila obřízku, se kterou do té doby neměla žádnou osobní zkušenost. Další z mužů u ní probudil mateřské instinkty, když měl bolavé koleno a ona by mu ho prý nejraději pofoukala.
O pozornost bojoval také potetovaný slovenský účastník a nechyběl ani nápadník s italskými kořeny, což udělalo zjevně radost milovnici italské kuchyně. Přesto našla na všech pánech jednu společnou pozitivní věc. Všichni se totiž mohli pochlubit tím, co sama označila jako „pevné zadečky“. Když pak došlo na tváře, s jedním z mužů si hned začala vyměňovat pohledy a jiskřilo to mezi nimi ještě před prvním proneseným slovem.
Zkouška zručnosti a omluva moderátorky
Protože Lucie hledá opravdového pomocníka do domácnosti, vymyslela si praktický úkol. Pánové dostali šroubováky a museli předvést, jak si poradí se zašroubováním vrutu do dřeva.
„Pánové jsou zruční, všem to jde výborně,“ hodnotila spokojeně jejich nasazení. Nejlépe si v té chvíli vedl muž v modrém boxu. Dva finalisté si ale vzápětí postěžovali na špatnou kvalitu nástrojů i příliš tvrdé dřevo. Moderátorka se jim tak za ztížené podmínky při zkoušce musela s úsměvem omluvit. Monika Timková
Závěrečné odhalení samotné Lucie přineslo odvážný moment. Jeden z mužů jí v dobré víře navrhl noční intimní cvičení, při kterém by se prý dalo i zhubnout. Zda u ní zvítězí smysl pro humor, nebo to už bude brát jako překročení hranice, zůstalo na rozhodnutí v samotném závěru.
Konečný vítěz každopádně nešetřil sebevědomím a prohlásil, že nebude skromný, protože výhru od začátku očekával. Následné rande v oblečení pak ukázalo spoustu společných zájmů. Dvojici spojila láska k plavání, psům i péče o staré rodiče.
„To je neuvěřitelné,“ divil se neustále vybraný nápadník u stolu. I přes velké sympatie se ale objevil jeden problém, který by jejich případnému vztahu mohl stát v cestě.
Pátou epizodu
si diváci mohli pustit v úterní předpremiéře na platformě Prima+ a ve čtvrtek od 22:00 ji odvysílá stanice Óčko. Naked Attraction Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Óčko TV, Prima+).