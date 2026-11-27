Aréna v Sydney Olympic Park, domácí publikum a muž, kterému rozhodčí naposledy zvedl ruku v únoru 2022. Tai Tuivasa, 33letý australský bojovník v těžké váze do 120,2 kg s bilancí 14-11, se má podle neoficiální zprávy vrátit před australské fanoušky. Od onoho únorového knockoutu prohrál osmkrát za sebou. Devátá porážka by z něj podle serveru MMA Fighting udělala samostatného držitele nechtěného zápisu v historii UFC, největší světové MMA organizace. Redakce MMAmag prošla jeho zápasovou historii i oficiální bodovací lístky a ta série vypadá jinak, než jak se o ní mluví.
Domů po letech. A rovnou proti muži, který umí vypnout světla
Informaci o zápase v těžké váze do 120,2 kg, bez titulu v sázce, ohlásil 23. listopadu 2026 na síti X brazilský novinář Laerte Viana. V překladu redakce MMAmag napsal: „UFC pracuje na tom, aby se na UFC Sydney 6. února uskutečnil zápas Jhonata Diniz proti Tai Tuivasovi, který jde po osmi porážkách v řadě.“ O tři dny později o duelu s odvoláním na vlastní zdroje informoval i server MMA Fighting. Sama organizace ho ale zatím neoznámila.
Oficiálně potvrzený je zatím jen turnaj. Vláda Nového Jižního Walesu uvádí UFC Fight Night na 7. února 2027 místního času v aréně v Sydney Olympic Park; americké rozpisy mluví o 6. únoru, protože počítají čas v USA. Podle vládní tiskové zprávy z 18. listopadu 2026 se tenhle formát turnaje vrací do Sydney poprvé od roku 2017. Na oficiální stránce UFC stojí jako hlavní zápas duel Quillan Salkilld proti Benoîtu Saint Denisovi. Tuivasovo jméno se na ní neobjevuje.
Číslo osm přitom vzniklo těsněji, než se obecně píše. A dokazují to bodovací lístky.
Osm porážek, ale dvě tváře. Zlom přišel uprostřed série
První polovina série byla pro Tuivasu tvrdá: čtyři porážky před limitem, mezi soupeři Ciryl Gane i Alexandr Volkov. Poslední čtyři zápasy ale došly k rozhodnutí rozhodčích. Z oficiálních bodovacích lístků, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že rozdělené rozhodnutí padlo jen dvakrát: proti Jairzinhu Rozenstruikovi 17. srpna 2024 a proti Robelisi Despaignemu 19. září 2026. V obou případech měl Australan jednoho ze tří rozhodčích na své straně. Proti Tallisonu Teixeirovi 31. ledna 2026 a Louiemu Sutherlandovi 2. května 2026 rozhodli sudí jednomyslně.
|Soupeř a turnaj
|Typ rozhodnutí
|Bodovací lístky
|Jairzinho Rozenstruik, UFC 305, 17. 8. 2024
|rozdělené
|29-28, 27-30, 30-27 pro Rozenstruika
|Tallison Teixeira, UFC 325, 31. 1. 2026
|jednomyslné
|29-28, 29-28, 29-28 pro Teixeiru
|Louie Sutherland, UFC Fight Night 275, 2. 5. 2026
|jednomyslné
|30-26, 30-26, 30-26 pro Sutherlanda
|Robelis Despaigne, UFC 331, 19. 9. 2026
|rozdělené
|29-28, 28-29, 29-28 pro Despaigneho
Od knockoutu Derricka Lewise na UFC 271 dne 12. února 2022 do termínu v Sydney 7. února 2027 uplyne 4 roky, 11 měsíců a 26 dní bez zvednuté ruky. Soupeř, kterého mu zpráva přisuzuje, přitom na lístky rozhodčích nečeká.
Brazilec z kickboxu, který buď vypne světla, nebo zhasne sám
Jhonata Diniz, 35letý brazilský bojovník v těžké váze do 120,2 kg s bilancí 9-3, přišel do MMA z kickboxu; v organizaci GLORY má na profilu bilanci 3-4. Sedm z jeho devíti výher skončilo knockoutem. V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala, že Diniz naopak ještě nikdy neprohrál na body: všechny tři porážky přišly před limitem, poslední dvě proti Mariu Pintovi 11. října 2025 a Tanneru Boserovi 17. října 2026.
Bezpečný scénář tenhle duel nenabízí. Ani jeden z nich navíc nefiguruje v pořadí těžké váhy UFC do 15. místa ve znění k 27. listopadu 2026. O co se tedy v Sydney hraje?
Co se v Sydney hraje, když nejde o pás ani o pořadí
ANALÝZA Matchmaking tady nestaví cestu k titulu. Staví atmosféru. Domácí jméno, které umí prodat halu, proti knockoutérovi, jenž sám třikrát skončil před limitem, je zápas s krátkou záruční dobou. Přesně takové zápasy drží turnaj, kde se o žádný pás nebojuje.
Tuivasa by do klece šel se dvěma výsledky, mezi kterými není nic. Buď první vítězství od února 2022 doma před svými, nebo zápis, který mu v medailonku zůstane napořád. O osmizápasovou sérii se zatím dělí s Tonym Fergusonem, který se na stejné číslo dostal 3. srpna 2024 po prohře s Michaelem Chiesou.
Zbytek je otázka papíru. Podle zprávy mu vychází soupeř, u kterého se o sérii rozhodne rychle. Zápas zatím nemá oficiální potvrzení. Lano i oprátka visí nad stejnou klecí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka