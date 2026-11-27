Na tiskové konferenci City Kickboxing stáli vedle sebe šampion a jeho nejžhavější možný vyzyvatel. Carlos Ulberg, držitel pásu polotěžké váhy do 93 kg, a Navajo Stirling, který 21. listopadu 2026 na turnaji UFC Fight Night 294 v Dauhá knockoutoval údery ve 2. kole v čase 4:58 Jiřího Procházku. Trenér obou, Eugene Bareman, pak řekl, že spolu bojovat nebudou. Tím měla debata skončit. Místo toho se ještě týž den ozval z těžké váhy americký bojovník Josh Hokit s nabídkou, že divizi vyřeší za ně. Redakce MMAmag k tomu prošla výsledky vážení, profily bojovníků i starší Hokitova vystoupení a narazila na větu, kterou řekl už tři týdny předtím.
Jedna věta na tiskovce a divize do 93 kilo měla problém
Bareman, hlavní trenér novozélandského týmu City Kickboxing, odmítl zápas svých dvou svěřenců slovy: „Stav je teď takový, a takhle to bylo vždycky, že kluci ze stejného gymu spolu nebojují.“ A dodal: „Nikdy jsme o tom ani neuvažovali.“ Jeho formulaci redakce MMAmag dohledala v citacích z tiskové konference, které 26. listopadu 2026 zveřejnily weby MMA Mania a Knockout Daily; jde o pravidlo gymu, ne o rozhodnutí UFC a ne o osobní odmítnutí ze strany Stirlinga.
Reakce přišla zvenčí. Hokit napsal na síti X: „Musím zachránit i tuhle zoufalou divizi. Když potřebujete chlapa, víte, komu zavolat, UFC.“ Příspěvek z 26. listopadu 2026 ocitoval server MMA Junkie a převzal Yahoo Sports.
Stirling odpověděl tentýž den, a to jemu, ne svému trenérovi: „Tak to domluvte.“ K tomu označil účet UFC, nejsilnější světové organizace MMA, a šéfa organizace Dana Whitea. Mezi Hokitovou poslední oficiální váhou a limitem polotěžké váhy je ale rozdíl, který se jednou větou na sítích nepřekoná.
Čísla, která Hokitovi tu velkou nabídku komplikují
Hokitovi je 29 let, v těžké váze má bilanci 10-1 a jediná porážka je čerstvá: 14. listopadu 2026 prohrál na turnaji UFC 334 titulový zápas s Cirylem Ganem jednomyslným rozhodnutím rozhodčích, všichni tři sudí viděli duel 48:47. Z výsledků vážení, do kterých redakce MMAmag nahlédla na serveru theScore, plyne, že před tím zápasem vážil 105,0 kg. Limit polotěžké váhy je podle jednotných pravidel MMA 93,0 kg. Rozdíl je 12,0 kg.
|Údaj
|Libry
|Kilogramy
|Hokit na vážení před UFC 334
|231,4
|105,0
|Limit polotěžké váhy
|205
|93,0
|Rozdíl
|26,4
|12,0
Stirling je ve 29 letech neporažený, má bilanci 12-0 a sedí na špici divize. Ulbergovi je 36 let a jeho bilanci uvádí profil na Sherdogu k 27. listopadu 2026 jako 14-1, zatímco MMA Junkie u něj píše 13-1. Hokit by tedy šel o divizi níž jako čerstvě poražený vyzyvatel z těžké váhy. A není to poprvé, co ten nápad vyslovil nahlas.
Tohle už Hokit jednou řekl. Tenkrát to znělo úplně jinak
Devět dní před zápasem s Ganem, 5. listopadu 2026, seděl Hokit v podcastu Death Row MMA Jorgeho Masvidala. V přepisu rozhovoru, který zveřejnil web MMA News, redakce MMAmag dohledala pasáž: „Polotěžká váha by byla snadná. Upřímně, asi bych zvládl i střední.“ Žádný termín, žádný soupeř, jen sebevědomí muže před největším večerem kariéry.
Po porážce chtěl nejdřív něco jiného. Podle theScore napsal na Instagramu „Okamžitou odvetu, prosím.“ O dvanáct dní později z té staré úvahy udělal nabídku konkrétnímu soupeři. Pořád je to jeho tvrzení, ne oznámená změna divize. Ve všech těch příspěvcích ale chybí jediná věc, která z výzvy dělá zápas.
Tak to domluvte, napsal Stirling. Razítko má ale někdo jiný
Zápas Hokita se Stirlingem nikdo nepodepsal. Šlo by o duel v polotěžké váze bez pásu ve hře, bez data a bez potvrzení organizace: výzva jedné strany a souhlas druhé. V dostupných oficiálních materiálech UFC redakce MMAmag k 27. listopadu 2026 žádné oznámení nenašla a servery BVM Sports i CageOracle k 26. listopadu 2026 uvedly, že zápas domluvený není. Soupeře pro Ulberga organizace rovněž neoznámila, podle MMA Fighting šampion doufá v návrat na začátku roku 2027.
GLOSA Matchmaking si za jedno odpoledne udělaly sítě samy. Divize má šampiona, který se s nejlepším vyzyvatelem bít nebude, a náhradníka, kterému do limitu chybí 12 kg. Dveře v gymu zůstávají zavřené, ty na X může otevřít kdokoliv s účtem. Klíče drží UFC a ta zatím mlčí.
A ještě jedna věc. Jiří Procházka v polotěžké váze v roce 2026 dvakrát padl, 11. dubna knockoutem v 1. kole s Ulbergem a 21. listopadu se Stirlingem. Pořád je důvodem, proč se o téhle divizi vůbec mluví.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková