Staredown bývá nejjednodušší disciplína v MMA. Dva chlapi se na sebe mračí, kamera jede, promotér se usmívá a fanoušci vědí, na co si mají koupit lístek. V Třinci to podle dostupných zpráv vyšlo jinak: David Kozma do mikrofonu prohodil, že o svém příštím soupeři ví teprve pár hodin. Ondřej Novotný vedle něj mu to obratem vrátil a později svou verzi zopakoval ještě ostřeji. O pár dní nato přidal své slovenský protivník. Redakce MMAmag k tomu otevřela oficiální kartu turnaje, žebříček organizace i profily obou bojovníků.
Čtyři hodiny, které nesedí nikomu kolem klece
OKTAGON MMA, největší česko-slovenská organizace smíšených bojových umění ve střední Evropě, nechala oba muže poprvé stanout proti sobě během turnaje OKTAGON 98: Legierski vs. Buchinger v Třinci 21. listopadu 2026. Kozma, 33letý český bojovník ve welterové váze do 77,1 kg s bilancí 35-15-0, tam podle serveru Top-Fight řekl: „Vím to asi čtyři hodiny, že spolu budeme zápasit.“
Novotný, spolumajitel OKTAGON MMA, mu podle téhož textu odpověděl rovnou v kleci: „Stěžovat si můžeš u svého manažera.“ Později verzi o čtyřech hodinách odmítl. Podle webu MMA Shorties uvedl: „Nevím, proč to David říkal, za mě stoprocentně není pravda, že se to dozvěděl před čtyřmi hodinami, protože jsme to řešili už hodně dlouho.“
Nikdo tím nikoho neusvědčil ze lži. Jednání organizace s manažerem a okamžik, kdy se to dozví sám bojovník, můžou být dvě různá data. Hlasitější reakce ale nepřišla od promotéra, nýbrž od muže, který si Kozmu sám vyžádal.
Vyzval ho první, teď mluví jinak
Ronald Paradeiser, 29letý slovenský bojovník ve stejné váze s bilancí 24-11-0 a bývalý šampion lehké váhy OKTAGONu, si Kozmu veřejně přál po výhře nad Tyronem Pfeiferem. Tu získal jednomyslným rozhodnutím rozhodčích na turnaji OKTAGON 96 v Mnichově 31. října 2026. Jeho výzvu citoval slovenský web MMA Fanatik 21. listopadu 2026: „Kozmo, po takovém grapplerském výkonu… Nebylo to sice žádné super KO, ale dva veteráni by se mohli potkat v Ostravě.“
V rozhovoru pro Šport.sk, zveřejněném 26. listopadu 2026, měl o scéně z klece říct: „Trochu jsem nepochopil, o čem mluvil v té kleci. Pro mě to bylo takové urážející. Trochu mi to nedává smysl.“ Totéž téma, dva různé tóny v rozmezí pěti dnů.
Sportovně přitom Paradeiser podle téhož rozhovoru soupeře bere vážně. „Myslím si, že je správný čas, abychom se potkali. Mám dvě prohry, teď jsem jeden zápas vyhrál. On má tři výhry za sebou. Nastartoval se,“ měl dodat. U Kozmy, jehož oficiální profil vede v pražském týmu Reinders MMA, čeká posun: „Je preciznější v takedownech a má lepší postoj.“ Není divu, že debata míří na zem i do postoje. Profily organizace uvádějí u Kozmy judo, u Paradeisera karate.
A co na to říkají papíry?
Na papíře to vypadá o dost střízlivěji
Tohle není zvěst jedné strany. Na oficiální kartě turnaje OKTAGON 104: Ostrava, kterou redakce MMAmag prošla, stojí datum 6. března 2027, začátek v 17:00 a Mustang Aréna. Samotný duel uvádějí jako příští zápas oficiální profily Davida Kozmy a Ronalda Paradeisera. V otevřeně dostupném znění karty ani profilů není označený jako titulový. Pás welterové váhy drží podle žebříčku aktualizovaného 12. listopadu 2026 Amiran Gogoladze, jedničkou je Jack Grant.
|Údaj
|David Kozma
|Ronald Paradeiser
|Bilance
|35-15-0
|24-11-0
|Pořadí ve welteru
|5.
|2.
|Posledních 5 zápasů
|3 výhry, 2 prohry
|3 výhry, 2 prohry
Žebříčkově je výš Slovák, formu posledních pěti zápasů mají oba stejnou. Kozma byl podle svého profilu nejdéle vládnoucím šampionem welteru OKTAGONu, pás držel čtyři roky a pětkrát ho obhájil. Paradeiser vládl lehké váze a odbojoval tři titulové zápasy. Do Ostravy se organizace podle stránky turnaje vrací po 13 měsících. Zbývá otázka, komu spor o jedno číslo vlastně vyhovuje.
Komu ta mlha kolem jednání svědčí
ANALÝZA Ohlášený zápas potřebuje příběh. Česko-slovenské derby dvou bývalých šampionů ho má zadarmo: stálo jednu větu v kleci a vydrží do března. Nikdo nemusel slíbit knockout, nikdo nikomu nevyhrožoval, a přesto se o duelu mluví i po oznámení.
Veřejně doložitelný je rozpor dvou verzí, ne nepravda. Kozma mluví o hodinách, Novotný o dlouhém jednání a sám připouští, že informace mohla uváznout u manažera. V oficiálním oznámení, které organizace vydala 25. listopadu 2026 a v němž slibuje vítězi krok směrem k pásu, se o čtyřech hodinách nepíše ani slovo.
Paradeiser si soupeře vyžádal, a pak se ohradil proti tomu, jak o zápase soupeř mluví. Obojí dohromady dává pozornost, kterou by samotná dvojka proti pětce nedostala. Zápas je až 6. března 2027 a nejsilnější zbraní celého duelu je jedno číslo, kterému nevěří ani ten, kdo zápas dojednával.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka