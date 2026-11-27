Hala v Dauhá, čas 4:58 druhého kola, pravá ruka. Jiří Procházka, 34letý český bojovník polotěžké váhy do 93 kg, bývalý šampion UFC s bilancí 32-7-1, zůstal ležet dvě sekundy před gongem. Z toho knockoutu se během pár dní stala nejhlasitější debata české scény: má končit? Nejtvrdší odpověď přišla od Stephena Thompsona, nejpřekvapivější od samotného vítěze. Redakce MMAmag prošla oficiální výsledky UFC a postavila vedle sebe, co Procházka o své formě říkal před zápasem a co po něm.
Legenda postoje si všimla jedné věci, kterou Procházka dělá pořád
Stephen Thompson, americký karatista a jeden z nejznámějších postojářů v historii UFC, se s kariérou rozloučil na turnaji UFC 334, kde Charlese Radtkeho knockoutoval kopem z otočky. Procházkův výkon pak rozebral na svém kanálu na YouTube a dostal se k obraně. V překladu redakce MMAmag řekl: „Když prostě zavřu oči a tvrdě hodím, nejspíš ho trefím do hlavy. Ruce a tělo se mu hodně hýbou, ale hlava ne. A bradu má prostě nahoře.“ A pak větu, která debatu zapálila: „Sakra, brácho, žádná neúcta k Yurimu, ale možná by měl brzy skončit.“
Výrok koluje přes server Top-Fight a přes agregovaný příspěvek z 21. listopadu 2026, který ho připisuje Thompsonovu YouTube.
Trefil citlivé místo. Před limitem prohrál Procházka v roce 2026 podruhé: 12. dubna ho v titulovém zápase UFC 327 knockoutoval Carlos Ulberg ve 3:45 prvního kola, popsala agentura AP. Názor experta ale není oznámení konce. Profil Jiřího Procházky na webu UFC ho ke 27. listopadu 2026 vede jako aktivního a nic jiného organizace ani bojovník nezveřejnili.
Jenže muž, který Procházku do téhle debaty poslal pěstí, má na jeho konec kariéry přesně opačný názor. A dodal k němu detail, který zní hůř než Thompsonova kritika.
Vítěz dostal otázku na Procházkův konec. Odpověděl, že v žádném případě
Navajo Stirling, neporažený novozélandský bojovník polotěžké váhy s bilancí 12-0, přijel do Dauhá jako pětka žebříčku. Podle oficiálních výsledků UFC ukončil hlavní zápas večera 21. listopadu 2026 knockoutem pravou rukou ve 4:58 druhého kola. Na otázku, jestli by měl Procházka skončit, odpověděl v rozhovoru pro Home of Fight podle Top-Fightu, který jeho slova cituje: „V žádném případě, je to sakra kvalitní zápasník.“
Pak ale přišla nepříjemnější část. Podle téhož přepisu Stirling popsal, že Procházkovy nástupy a reakce měl ze záznamů nastudované a podle toho, jak Čech odpovídal na předchozí útoky, změnil stranu finálního háku. UFC řekl už před zápasem, že svého soupeře studoval roky. Uznání a návod, jak někoho trefit, se nevylučují.
Zajímavější než oba cizí verdikty je ale to, co Procházka sám tvrdil o své formě pár dní před zápasem a co z toho po porážce zbylo.
Před zápasem mluvil o změnách, po něm o tom samém
Tři dny před zápasem, 18. listopadu 2026, zveřejnila UFC předzápasový rozhovor, ve kterém Procházka sliboval jinou verzi sebe sama a mluvil o tom, že musel změnit spoustu věcí, protože je v posledních zápasech opakoval a stály ho výsledek. O čtyři dny později, 22. listopadu 2026, citovaly servery Fights.cz a MMA Fighting jeho video z Instagramu: má pár stehů, soupeři gratuluje, cítil se ve formě a silný, ale podle sebe zvolil možná příliš taktiky a málo tlaku. V přepisech obou vyjádření, do kterých redakce MMAmag nahlédla, se opakuje totéž slovo: změny. Mění se jen to, k čemu se vztahuje.
Žebříček po Dauhá říká něco jiného než debata o důchodu
Bilance jsou prosté. Procházka šel do Dauhá s 32-6-1, odešel s 32-7-1. Stirling přiletěl s 11-0 a odjel s 12-0. Z předzápasové zprávy UFC z 12. října 2026 a z žebříčku organizace ke 27. listopadu 2026 redakce MMAmag dopočítala, jak se jejich vzájemný odstup otočil.
|Pořadí v polotěžké váze UFC
|Před zápasem (12. 10. 2026)
|Po akci v Dauhá (27. 11. 2026)
|Jiří Procházka
|2.
|3.
|Navajo Stirling
|5.
|2.
|Rozdíl mezi nimi
|Procházka o 3 místa před Stirlingem
|Stirling o 1 místo před Procházkou
Stirling si polepšil o tři místa, Procházka si o jedno pohoršil. Bývalý šampion je i po druhém knockoutu v roce 2026 pořád třetí muž divize a o jeho dalším kroku rozhodne pořadí, zdraví a plány UFC, ne internetová anketa. Vypnul ho, ale neodepsal ho. Nejsilnější argument proti konci jeho kariéry zatím vyslovil ten, kdo ho uspal.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka