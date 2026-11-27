Art of Jiu Jitsu v kalifornské Costa Mese není běžná tělocvična. Akademii v roce 2012 spoluzaložili Rafael Mendes, Gui Mendes a PM Tenore ze značky oblečení RVCA a dětský program vede ve třech věkových skupinách od 3 do 13 let. Mezi jejími instruktory byl Marcos Antonio Gomes Guedes, 24letý Brazilec a vítěz světového šampionátu bez kimona v kategorii light feather s limitem 61,5 kg. Policie ho zadržela, obrátila se na veřejnost a akademie s ním podle sportovních médií ukončila spolupráci. Redakce MMAmag porovnala policejní oznámení, kalifornský trestní zákoník a oficiální web akademie, aby ukázala, v jaké fázi kauza k 27. listopadu 2026 je.
Zatkli ho 19. listopadu. Policie pak oslovila veřejnost
Zatčení potvrdila policie v Costa Mese v oznámení z 20. listopadu 2026. Uvádí v něm, že detektivové den předtím zadrželi 24letého instruktora jiu-jitsu z Newport Beach, který učil v Costa Mese a v Mission Viejo. Policie zveřejnila jeho fotografii a požádala veřejnost o pomoc při hledání možných dalších poškozených.
V původním textu oznámení stojí jméno Marco Gomez-Guedes, server Daily Pilot následně uvádí jméno ve tvaru Marcos Gomes-Guedes. Jeho vítězství eviduje IBJJF, mezinárodní federace brazilského jiu-jitsu, která finální výsledky šampionátu zveřejnila 13. prosince 2025. Do zatčení 19. listopadu 2026 tak uplynulo 340 dní, tedy zhruba 11 měsíců.
O 4 dny později se kauza posunula z policejní informace do soudní síně a změnil se i počet skutků, o kterých se mluví.
Tři body obvinění a paragraf, který se špatně překládá
Zatčení a obvinění nejsou totéž. Podle serveru MyNewsLA byl Gomes Guedes 23. listopadu 2026 obviněn ze tří trestných činů v kategorii felony, tedy ze závažnější skupiny deliktů kalifornského práva. Jedním z nich je takzvaný unlawful sexual intercourse with a minor, což je právní kvalifikace, ne popis toho, co se mělo stát.
Ze znění § 261.5 kalifornského trestního zákoníku, do kterého redakce MMAmag nahlédla v právní databázi Justia, plyne, že sazba závisí na věkovém rozdílu: při rozdílu do 3 let jde o mírnější kategorii misdemeanor, při větším rozdílu může jít o obě roviny, a pokud je obviněnému 21 let a více a poškozené osobě méně než 16, počítá zákon s rámcem 2, 3 nebo 4 let. O vině zatím nerozhodl žádný soud.
|Datum
|Krok v kauze
|Kdo to uvádí
|19. 11. 2026
|zatčení
|policie v Costa Mese
|20. 11. 2026
|výzva k možným dalším poškozeným
|policie v Costa Mese
|23. 11. 2026
|obvinění ze tří trestných činů
|MyNewsLA
|k 27. 11. 2026
|termín dalšího jednání
|–
Druhou stranu kauzy mezitím řešila samotná akademie, a podle médií velmi rychle.
Akademie bratří Mendesových: konec spolupráce v den zatčení
Ze stránek Programs a Schedule, které akademie provozuje na svém webu, redakce MMAmag vyčetla, že dětské hodiny běží ve dvou pobočkách, v Costa Mese a v Mission Viejo. Jsou to stejná dvě města, která v souvislosti s výukou uvádí policejní oznámení.
Podle serveru MMA Mania zveřejnila akademie prohlášení v příbězích několika svých trenérů a spolupráci s Gomesem Guedesem ukončila. Web BJJDoc uvádí, že vedení se o věci dozvědělo 19. listopadu 2026 a vazby přerušilo během hodiny.
Pro jiu-jitsu to navíc není první kauza tohohle druhu v roce 2026 a ta předchozí ukázala, jak dlouho taková věc běží.
Co se dá z této kauzy říct a co ještě ne
ANALÝZA Je to ojedinělý případ? V dubnu 2026 byl v Brazílii zatčen trenér Melqui Galvão. Podle SBT News nařídil soud v São Paulu 26. května 2026 jeho preventivní vazbu, přijal obžalobu a instruktážní jednání stanovil na 20. října 2026. Podle médií, která citovala prohlášení IBJJF, dostal Galvão trvalý zákaz startů. Jde o samostatné řízení s vlastním skutkovým rámcem a dvě kauzy vedle sebe nedokazují vinu nikoho dalšího ani problém celého sportu.
Společné oběma případům je spíš prostředí než sport. Trenér má v dětském programu pravidelný a individuální kontakt s dítětem. Policie v Costa Mese proto nezveřejnila jen jméno, ale i fotografii a výzvu, a to se dělá tam, kde se počítá s tím, že okruh lidí může být širší než jeden případ.
Jisté je k 27. listopadu 2026 jediné: muž čelí obvinění, soud nerozhodl a akademie, jejíž vizitkou jsou skupiny tříletých dětí, s ním skončila dřív, než padne rozsudek. Otevřená zůstává ta druhá polovina příběhu, policejní výzva.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek