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Okamura se za nás bije. Cestovka pro plyšáky, žádný prosazený zákon

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Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je opravdu velký hrdina. Ano, ale pouze na sociálních sítcích a v televizních debatách. Takové rozsévání nenávisti a polarizace společnosti. To rozhodně nejsou oblasti, jež by mu měly být nějak výrazně cizí. Ba naopak. Ostatně není od věci shrnout, co vlastně tento politik všechno pro nás jako občanky udělal. Možná se mýlím, ale můj seznam bude poměrně strohý, což mrzí i mě samotného.
Tomio Okamura

Tomio Okamura

Zdroj: Tomio Okamura/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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