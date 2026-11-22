„Odešel člověk, který stál u záchrany Stadionu a následného vzestupu Bílých Tygrů. Na jeho přínos celé organizaci jak v roli výjimečného hráče, tak úspěšného funkcionáře nikdy nezapomeneme,“ stojí na klubovém webu.
Na Františka Vozku zavzpomínal prezident klubu Petr Syrovátka. „Přišla těžká a smutná zpráva pro mě osobně i pro celou organizaci Bílých Tygrů Liberec. S Frantou Vozkou mě pojilo nejen dlouholeté přátelství, ale také velká úcta a respekt. A to už od mých dětských let, kdy jsem v tehdejším Stadionu hokejově vyrůstal společně s jeho synem Tomášem. Znal jsem ho tedy ještě dřív, než se na začátku devadesátých let stal v pozici prezidenta klubu hlavní osobností, která se zasloužila o záchranu hokeje v Liberci. František Vozka zůstane naší klubovou legendou, ať už jako hráč, tak i funkcionář. Za mě, za celou mou rodinu, i za hokejovou veřejnost a všechny fanoušky Bílých Tygrů vyjadřuji upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.“
Život spojil s libereckým hokejem
František Vozka se narodil 28. října 1941 a svůj život neodmyslitelně spojil s libereckým hokejem. Ve druhé polovině 60. a první polovině 70. let patřil ke generaci dalších velikánů Stadionu Liberec, mezi které patřili Ladislav Šmíd starší, Jaroslav Nedvěd starší či Ctibor Jech. Byl to všestranný útočník, který uměl skvěle rozehrát, ale zároveň dávat i důležité góly. Celkem odehrál v libereckém dresu 450 zápasů, z nichž většinu odehrál ve druhé nejvyšší československé soutěži. Rovněž nosil kapitánské písmeno „C“. Nastupoval například také za Litvínov. V aktivní kariéře pokračoval i v nižších soutěžích až do svých 50 let.
V nelehkých časech na začátku devadesátých let pak František Vozka spolu s Jaroslavem Kasíkem a Ctiborem Jechem zachraňoval liberecký hokej a v letech 1990 až 1995 působil ve Stadionu Liberec jako prezident klubu. Významný zlom nastal v roce 1994, kdy do klubu jako silný partner vstoupila společnost Syner v čele s Petrem Syrovátkem. František Vozka se následně přesunul do role klubového viceprezidenta.
Nové vedení si dalo za cíl pozvednout zdejší hokej opět o stupeň výše, a to díky fungující práci s mládeží. Postupnými kroky docházelo za přispění Františka Vozky k budování klubu, který se měl znovu dostat do povědomí hokejové veřejnosti. Prvním krokem byl postup do první ligy v sezoně 1994/1995, na který navazovaly další mimořádné úspěchy v následujících letech, zejména druhé místo v ročníku 1997/98 a účast ve finále play-off první ligy v ročníku 2000/01. Tehdy již pod názvem Bílí Tygři Liberec.
Dobře nastavená koncepční práce dostala šelmy v roce 2002 až do extraligy. Liberec díky těmto pevným základům šestkrát ovládl základní část, získal premiérový titul v sezoně 2015/16 a třikrát se stal vicemistrem soutěže.