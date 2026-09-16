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Stahování z kůže, polévání roztaveným olovem. Která mučednice zemřela takto příšernou smrtí?

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Dennívýzva
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Smrt všech mučedníků byla tak bolestivá, že si ji v dnešní době neumíme představit. Z příběhu svaté Eulálie, patronky Barcelony, nás však doslova zamrazí v kostech. Tato 13letá dívka kvůli své neoblomné víře zažila opravdová muka.
Stahování z kůže, polévání roztaveným olovem. Která mučednice zemřela takto příšernou smrtí?

Stahování z kůže, polévání roztaveným olovem. Která mučednice zemřela takto příšernou smrtí?

Zdroj: Sailko / Creative commons, CC-BY
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