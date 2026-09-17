Stačilo 19 sekund a do UFC míří možná největší talent v historii Contender SeriesPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Stačilo 19 sekund a do UFC míří možná největší talent v historii Contender Series
KSW se v sobotu 19. září vrací do Liberce s českými i slovenskými jmény na kartě. Hlavním zápasem bude...
Zápas může skončit bez vítěze po neúmyslném faulu, střetu hlav nebo po pozdějším zásahu komise. No contest...
Martin Kozák po zisku smlouvy s UFC potvrdil, že jeho výzva Vlastovi Čepovi stále platí. Oba Slováci působí...
Gable Steveson trénuje s Jonem Jonesem každý den a tvrdí, že bývalý šampion stále zvládá nejvyšší úroveň....
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →