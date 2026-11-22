Druhé kolo mělo každou chvíli skončit. Jiří Procházka uhýbal před levou rukou, kterou mu soupeř celý zápas podstrkoval, a pak dostal pravou. Hlavní zápas večera v ABHA Areně v Dauhá byl hotový. Navajo Stirling si o pár desítek minut později sedl před mikrofony a mohl si užívat největší výhru kariéry, jenže místo toho začal mluvit o meditacích a o šlehání větvemi. Jeho výroky z tiskovky a to, co o sobě říkal pár dní předtím v materiálu UFC, postavila redakce MMAmag vedle sebe.
Věta o větvích zazněla až u mikrofonu
Na pozápasové tiskové konferenci po turnaji UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling, který UFC, největší světová organizace MMA, uspořádala 21. listopadu 2026 v ABHA Areně v Dauhá, dostal vítěz otázku na Procházkův nezvyklý styl. Podle serveru MMA Sucka nejdřív popisoval kývání hlavou a zvláštní gesta v kleci a pak přidal tohle:
„Nezáleží na tom, kolik meditací děláte nebo kolikrát se šviháte křovím. Nic to nemění na tom, že v tomhle sportu platí dovednosti.“ Stirling tím neodsuzuje rituály. Tvrdí, že o zápase rozhoduje technika. Přesné znění výroku přinesl server MMA Sucka. Všechny citace v článku jsou překladem z angličtiny.
Jiří Procházka, 34letý český bojovník polotěžké váhy do 93 kg a bývalý šampion UFC, má podle databáze Sherdog ke 22. listopadu 2026 bilanci 32-7-1. Navajo Stirling je 29letý Novozélanďan z týmu City Kickboxing a ve stejné váze drží bilanci 12-0. Rýpnutí mířilo přesně tam, kde má Procházka nejznámější část své veřejné tváře. Sám Stirling přitom vzápětí popsal, že zápas rozhodla jedna banální věc, kterou musel vymyslet až v kleci.
Levačku si hlídal až moc dobře
Z oficiálních výsledků UFC, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že knockout přišel pravou rukou v čase 4:58 2. kola. Kolo trvá 5 minut, Procházka tedy do pauzy nedošel o 2 sekundy. Jak k té pravé ruce dospěl, vysvětlil vítěz na tiskovce; citaci zveřejnil server Head Topics.
„Několikrát jsem se snažil připravit levý hák a on se mu hodně dobře vyhýbal, protože ho tím úderem v minulosti už několikrát trefili. Tak jsem po škodě, kterou jsem nastřádal, přenesl stejný úder na druhou stranu.“ Čím pečlivěji si tedy Procházka hlídal levou, tím volnější byla cesta zprava. Stirling podle svých slov počítal s tím, že tlak českého bojovníka poroste, a nechtěl se nechat vtáhnout do divoké výměny.
Před zápasem mluvil jen o sobě, po něm o větvích
Redakce MMAmag postavila vedle sebe Stirlingovy výroky ze 17. listopadu 2026, kdy ho v předzápasovém materiálu citovala UFC, a jeho slova z 21. listopadu 2026. Před zápasem mluvil výhradně o sobě: „Chci ukázat, že to není žádná náhodná rána, že je to dominantní výkon, jsem prostě lepší všude: rychlejší, ostřejší, silnější, chytřejší.“ O Procházkových rituálech v tom materiálu není ani slovo. Teprve po výhře k nim obrátil pozornost, byť podle živé reportáže serveru MMA Fighting zároveň označil soupeře za skvělého bojovníka a jednoho z nejlepších, s jakými se potkal.
Procházka se ozval na svém Instagramu, citaci z videa přinesl 22. listopadu 2026 server MMA Fighting: „Ještě jednou gratuluju soupeři, moc pěkný zásah. Cítil jsem se ostrý, připravený, silný, ale možná to bylo příliš taktiky a málo tlaku. Podívám se na zápas ještě jednou a vrátím se do práce.“ Výrok o meditacích ve vyjádření nezmínil, mluvil jen o vlastním výkonu. Stirling už u mikrofonu Procházku neřešil, zato padla dvě jména z úplné špičky polotěžké váhy.
Dvě jména padla dřív, než stihl vychladnout
Prvním je Magomed Ankalaev, druhým Alex Pereira, pokud by se vrátil do polotěžké váhy. V oficiálním rankingu UFC ve znění před turnajem redakce MMAmag dohledala, že v čele divize byl šampion Carlos Ulberg, za ním Ankalaev, Procházka, Pereira, Khalil Rountree mladší a na pátém místě Stirling. „Ankalaev je určitě někdo, o kom jsem po tomhle přemýšlel. Je to opravdu velmi dobrý bojovník, nebezpečný a komplexní. A člověk nikdy neví, jestli se Alex Pereira vrátí zpátky dolů,“ řekl Stirling reportérům podle serveru Yahoo Sports. Mluvil o přání, ne o podepsaném zápase.
Pro Procházku jde o druhou porážku v řadě: z bilance na Sherdogu, kterou redakce MMAmag prošla, plyne, že 11. dubna 2026 ho knockoutem porazil Carlos Ulberg a 21. listopadu 2026 Stirling.
Větve za prohru nemohou
GLOSA Stirlingova hláška je výborný trash talk a mizerná analýza. Týž Procházka s týmiž rituály vyhrál 12. června 2022 na UFC 275 submisí nad Gloverem Teixeirou titul polotěžké váhy UFC; kdyby v Dauhá uhnul i před pravou rukou, mluvilo by se o jeho mystice jako o konkurenční výhodě. Oficiálně nerozhodly meditace ani větve, ale úder v čase 4:58 2. kola. A v tom podstatném měl vítěz pravdu, jen ne o rituálech: o levačce, kterou si Procházka hlídal tak pečlivě, až mu zbyla volná druhá strana.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek