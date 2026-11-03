Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Sestěhovali jste se a ČT dál platíte oba. Za dvanáct měsíců může zbytečně odejít 1 800 korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když po sestěhování vedete společnou domácnost, stačí jeden televizní poplatek 150 korun měsíčně. Druhý plátce má na odhlášení 15 dnů. Postup záleží na tom, jestli platí přes SIPO, nebo přímo České televizi.
Televizor na dřevěné skříňce vedle krbu, naproti pruhované pohovce.

Televizor na dřevěné skříňce vedle krbu, naproti pruhované pohovce.

Zdroj: Adele Berenstein / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 10:53

Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Byt je váš. Když ani výstraha nezastaví vážné omezování sousedů, může soud nařídit prodej
Byt je váš. Když ani výstraha nezastaví vážné omezování sousedů, může soud nařídit prodej
Obyčejný padající rampouch z vaší střechy vás drtivě zruinuje. Pojišťovna naprosto odmítne plnění
Obyčejný padající rampouch z vaší střechy vás drtivě zruinuje. Pojišťovna naprosto odmítne plnění

S prvním sněhem a náledím se každoročně vrací spor o to, kdo má v šest ráno vzít do ruky hrablo. Zjistěte,...

Žijete spolu dvacet let. Když partner zemře, nemusíte po něm zdědit ani korunu
Žijete spolu dvacet let. Když partner zemře, nemusíte po něm zdědit ani korunu

Dědí-li potomci, druh či družka ze zákona nedědí. Tři modelové situace ukazují rozdíl mezi vlastním podílem...

Vynechání ročního servisu vás naprosto zruinuje. Špinavý výměník rozežere tisíce z účtů za plyn
Vynechání ročního servisu vás naprosto zruinuje. Špinavý výměník rozežere tisíce z účtů za plyn

Pravidelná kontrola plynového kotle před topnou sezónou není zbytečným výdajem. Zjistěte, jaký je rozdíl...

Miliony ve smlouvě, mezera v rozpočtu. Podpojištění může zkrátit i opravu střechy
Miliony ve smlouvě, mezera v rozpočtu. Podpojištění může zkrátit i opravu střechy

Podpojištění může snížit náhradu i za částečně poškozený dům. Na modelové opravě střechy ukazujeme rozdíl...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.