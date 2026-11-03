Sestěhovali jste se a ČT dál platíte oba. Za dvanáct měsíců může zbytečně odejít 1 800 korun

Když po sestěhování vedete společnou domácnost, stačí jeden televizní poplatek 150 korun měsíčně. Druhý plátce má na odhlášení 15 dnů. Postup záleží na tom, jestli platí přes SIPO, nebo přímo České televizi.
Krabice už jsou v novém bytě, ale na jednom výpisu běží trvalý příkaz pro ČT a na druhém dokladu pořád svítí televizní poplatek v SIPO. Pokud jste oba dosud platili a teď spolu vedete domácnost, vyberte, kdo zůstane v evidenci. Ten druhý se musí odhlásit. Samotná změna adresy odhlášku nenahradí.
Společná domácnost může mít i dvě různé adresy trvalého pobytu
Podle
§ 5 odst. 2 zákona o rozhlasových a televizních poplatcích poplatek neplatí člověk, který žije ve společné domácnosti s řádně přihlášeným poplatníkem. Česká televize v odpovědích ke společné domácnosti vysvětluje, že lidé spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby. Trvalý pobyt vedený na jiné adrese tomu sám o sobě nebrání.
Pár, který se sestěhuje natrvalo a společně hradí potřeby domácnosti, tedy může dál platit jen jednou. Spolubydlícím, kteří sdílejí byt a každý vede vlastní domácnost, se poplatky jen kvůli společné adrese nesloučí. Každá domácnost řeší svou poplatkovou povinnost zvlášť. Podrobněji jsme rozebrali,
proč se poplatek může týkat i lidí bez televizoru. Když se dva dosavadní plátci sestěhují a začnou vést společnou domácnost, jeden z nich se má do 15 dnů odhlásit. MoveON moving / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Odhlášku vyřizuje ten, jehož platba skončí
Do 15 dnů od vzniku společné domácnosti podejte odhlášku s písemným čestným prohlášením. Podle
§ 8 odst. 6 a 7 zákona v něm uveďte důvod odhlášení a jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu člověka, který bude dál platit. Pro cizince zákon počítá případně s adresou dlouhodobého pobytu.
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Jestliže končí poplatek v SIPO, vezměte si spojovací číslo ze svého dokladu SIPO a zajděte na kteroukoliv pobočku České pošty. Podle
návodu ČT pro platby přes SIPO tam dostanete formulář a po jeho odevzdání potvrzení o odhlášení. Řešíte položku televizního poplatku. Ostatní platby v SIPO mohou dál běžet. Televizní poplatek hrazený přes SIPO lze odhlásit na kterékoliv pobočce České pošty. J.Broukal / Wikimedia / CC BY 4.0 / zmenšeno
Při přímé platbě vyplňte
evidenční list ČT. Zaškrtněte odhlášku, vyplňte oddíly 1, 2 a 6 a jako důvod zvolte společnou domácnost. Podepsaný formulář můžete podle pokynů ČT poslat e-mailem na poplatky@ceskatelevize.cz, datovou schránkou na y7rjeuf nebo poštou.
Pokud jeden z vás platí přímo a druhý přes SIPO, držte se jednoduchého pravidla. Způsob odhlášení určuje platba člověka, který končí. Číslo pro identifikaci zbývajícího poplatníka naopak patří tomu, kdo dál platí. Když tedy odhlašujete přímou platbu a ponecháváte SIPO, do oddílu 6 evidenčního listu patří partnerovo spojovací číslo SIPO. V opačném případě si na poštu připravte vlastní spojovací číslo a údaje partnera, který zůstává plátcem, včetně jeho variabilního symbolu.
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Po odhlášení zkontrolujte poslední platbu a další výpis
Podle
§ 7 odst. 5 zákona se poplatek v původní výši hradí ještě za měsíc, ve kterém byla odhláška oznámena. Když se jeden z vás včas odhlásí v listopadu, za listopad ještě zaplatíte oba. Za prosinec už připadá jen jedna platba. Po potvrzení odhlášky zkontrolujte další rozpis SIPO nebo výpis z banky a u přímé platby ukončete trvalý příkaz odhlašovaného plátce po poslední splatné úhradě.
Při současné sazbě
150 Kč měsíčně stojí dvě platby dohromady 300 Kč měsíčně. Když takto platíte další tři měsíce, po které už by po řádném odhlášení stačila jedna platba, odejde navíc 450 Kč. Za šest měsíců je rozdíl 900 Kč a za dvanáct měsíců 1 800 Kč. Jde o srovnání plateb při stejné sazbě po celé období. Skutečné vyúčtování nebo případný přeplatek si ověřte u ČT.
Samotné vypnutí trvalého příkazu může vyjít dráž.
§ 9 odst. 3 zákona stanoví přirážku 1 000 Kč, pokud fyzická osoba nesplní odhlašovací povinnost ve lhůtě a zároveň přestane platit. Jestliže jste příkaz už zrušili nebo jste lhůtu zmeškali, podejte odhlášku a ověřte stav evidence a plateb přímo u ČT.
Pokud kvůli stěhování končíte také v nájmu, zvlášť si ověřte,
co se při skončení nájmu děje se smlouvou na elektřinu.