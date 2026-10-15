Brokolice, káva i pískavice mění, jak je cítit váš pot: studii o červeném masu prošlo jen 17 dobrovolníků

Za silnějším tělesným pachem nemusí stát zanedbaná hygiena. Roli hraje stres, hormonální změny i syntetické oblečení, které nenechá pokožku dýchat. Lékařka Stacy Sampson upozorňuje, že pokud tyhle příčiny vyloučíte a potíte se i v klidu a při běžných teplotách, může jít o příznak nemoci. Než začnete obcházet ordinace, stojí za to projít si jídelníček, protože několik naprosto běžných potravin mění pach potu prokazatelně.
Síra v brokolici se rozkládá na merkaptan, ten je pak cítit z potu
Brokolice, zelí a květák patří mezi potraviny, které střevům prospívají, a přesto mohou být důvodem, proč z vás jde nepříjemný pach. Košťálová zelenina je bohatá na síru a ta se v těle rozkládá na merkaptan, bezbarvý plyn s výrazným zápachem. Vzniklé látky se dostávají až do potních žláz.
Druhý mechanismus se odehrává ve střevech. Košťálová zelenina obsahuje vlákninu zvanou rafinóza, kterou trávicí trakt neumí rozložit, takže se jí ujmou bakterie a zkvasí ji. Výsledkem jsou plyny, které jsou cítit.
Vyřadit brokolici a květák z jídelníčku kvůli pachu by byla škoda, protože jde o zeleninu, která do zdravého stravování patří. Rozumnější je pohlídat si množství před dnem, kdy budete v těsném kontaktu s lidmi.
Studie z roku 2006 srovnala pot vegetariánů a lidí, kteří jedí maso
V říjnu 2006 vyšla v časopise Chemical Senses práce, která se dodnes cituje při každé debatě o potu a mase. Účastníci bez masa v jídelníčku byli podle hodnotitelů cítit výrazně příjemněji než ti, kdo pravidelně jedli červené maso.
Studie měla 17 účastníků. Takový vzorek stačí na to, aby upozornil na souvislost mezi červeným masem a méně příjemným pachem potu, nikoliv na důkaz, že jedno způsobuje druhé.
Vysvětlení, se kterým vědci přišli, se opírá o trávení. Červené maso má hodně bílkovin a tuku a stravuje se hůř než většina jiných potravin. Zbytky, které v trávicím traktu zůstanou, podléhají hnilobným procesům a uvolňují se z nich látky odcházející ven potem.
Pot jako javorový sirup: na svědomí to má látka jménem sotolon
Pískavice řecké seno se používá v kuchyni a někdy i jako lék, byť důkazů o jejích zdravotních účincích je zatím málo. Zato má nezaměnitelný pach, který lidé přirovnávají k javorovému sirupu. Může za to sotolon, látka, kterou tělo nijak nezpracuje a pustí ji ven potem a močí. Stejný sotolon je v javorovém sirupu i ve zrajícím rumu, proto se ty vůně tak podobají. Jediné, co s tím jde dělat, je pískavici vysadit.
Ryby se obvykle zmiňují jako vzor zdravého jídla kvůli omega-3 mastným kyselinám. Některé druhy ale obsahují hodně cholinu, stejně jako vejce, luštěniny nebo játra, a právě cholin dělá potíže lidem s trimetylaminurií, které se říká syndrom rybího zápachu. Ti kvůli genetické dispozici cholin neodbourávají a z jejich těla jde silný rybí pach.
Kdo má podezření, že se ho to týká, by měl řešení hledat u lékaře nebo dietologa. Jde o to sestavit jídelníček, který spouštěcí potraviny obejde a zároveň dodá živiny, které v nich jinak jsou.
Kofein rozjíždí potní žlázy. Kdy už je zápach důvodem k návštěvě lékaře
Podle Michiganské univerzity dokáže kofein aktivovat potní žlázy, takže ranní káva může u některých lidí vést k nadměrnému pocení a silnějšímu tělesnému pachu. Riziko roste u těch, kdo jsou na kofein citliví, a u těch, kdo ho pijí ve velkém množství.
Řešení je nasnadě a nevyžaduje vzdát se rituálu: snížit počet kofeinových nápojů za den nebo přejít na kávu a čaj bez kofeinu. U kávy je to mimochodem jediná z pěti popsaných potravin, kde se dá pach ovlivnit pouhou výměnou druhu nápoje.
Pokud úprava jídelníčku nezabere, hygiena i oblečení jsou v pořádku a pocení přichází i v klidu a při normálních teplotách, patří další krok podle Stacy Sampson do ordinace.