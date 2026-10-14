Letadlu na cestě do Portugalska prasklo okno. Piloti vyhlásili nouzi

Let společnosti British Airways s označením BA2660 odstartoval v úterý ráno z londýnského letiště Gatwick a měl namířeno do portugalského Fara, které patří mezi hlavní turistická centra oblasti Algarve. Na trase dlouhé přibližně dvě hodiny však nastaly komplikace, kvůli nimž posádka nemohla pokračovat do plánovaného cíle. Přibližně hodinu po odletu se objevila informace o poškození jednoho z oken na pravé straně kabiny pro cestující. Letadlo se tou dobou pohybovalo ve francouzském vzdušném prostoru poblíž Bretaně. Piloti začali situaci vyhodnocovat a nakonec rozhodli o návratu na výchozí letiště. Běžná cesta do Portugalska se tak změnila v mimořádný let, při němž dostalo přednost bezpečné přistání.
Piloti nad Francií vyslali nouzový signál
Posádka během letu aktivovala nouzový kód 7700, kterým piloti upozorňují řízení letového provozu na mimořádnou situaci na palubě. Jeho použití znamená, že letadlo potřebuje přednostní pozornost, samo o sobě však nevypovídá o bezprostředním ohrožení cestujících. V tomto případě se problém týkal údajně prasklého okna v přední části kabiny. Letoun Airbus A321-231 s registrační značkou G-EUXD se v době rozhodování o návratu nacházel ve výšce přibližně 10 700 metrů. Následně zahájil sestup a během zhruba patnácti minut klesl přibližně na 5 500 metrů. Místo pokračování směrem k Pyrenejskému poloostrovu zamířil zpátky nad Lamanšský průliv.
Z dostupných informací vyplývá, že posádka zvládla návrat bez dalších komplikací. Letadlo přistálo na letišti Gatwick přibližně hodinu a půl po původním odletu. Na jeho přílet byly připraveny také letištní záchranné složky, jejichž přítomnost je při podobných událostech běžným preventivním opatřením. Britské aerolinky následně potvrdily, že šlo o technický problém, který označily za méně závažný. Konkrétní poškození okna však ve svém veřejném vyjádření výslovně nepotvrdily. Společnost se cestujícím omluvila za zdržení a uvedla, že její pracovníci pomáhají s úpravou jejich cestovních plánů.
Prasklina na okně nemusí znamenat ztrátu tlaku
Důležitou okolností celé události je konstrukce oken moderních dopravních letadel. Na rozdíl od běžných oken v budovách jsou tvořena několika vrstvami, které mají různé bezpečnostní funkce. Konstrukce počítá také s možností poškození jedné z vrstev, aniž by automaticky došlo k narušení přetlaku uvnitř kabiny. Prasklina proto nemusí znamenat bezprostřední nebezpečí, její rozsah a umístění však musí být odborně posouzeny. V případě úterního letu se podle dostupného svědectví tlak v kabině neztratil a nedošlo ani k uvolnění kyslíkových masek. Přesná příčina poškození zatím nebyla veřejně objasněna.
Evropské bezpečnostní požadavky na konstrukci velkých dopravních letadel stanovují, že okna musí splňovat přísná pravidla týkající se pevnosti, odolnosti a ochrany cestujících. U kabinových oken se běžně používají dvě konstrukční vrstvy schopné odolávat tlakovému zatížení, doplněné o další ochranné prvky. Pokud jedna z hlavních vrstev selže, záložní konstrukce má pomoci zachovat bezpečnost letadla. To ovšem neznamená, že posádka může jakékoli poškození ignorovat. Piloti musí vyhodnotit charakter závady a postupovat podle příslušných provozních pravidel. Rozhodnutí přerušit let proto může být preventivním bezpečnostním opatřením i v situaci, která nakonec nevede k vážnějším následkům.
Cesta do portugalského letoviska se cestujícím zkomplikovala
Faro je významným dopravním uzlem pro turisty mířící na jih Portugalska, zejména do přímořské oblasti Algarve. Londýnský Gatwick patří mezi letiště, odkud do této destinace pravidelně odlétají dovolenkové spoje. Úterní událost tak zasáhla cestující, kteří měli původně přistát v Portugalsku ještě během dopoledne místního času. British Airways po bezpečném návratu letadla oznámily, že pracují na zajištění dalšího pokračování jejich cest. Přesný rozsah zpoždění jednotlivých pasažérů ani konečný způsob jejich přepravy do Fara však nebyly v dostupných informacích upřesněny. Událost skončila bez hlášených zranění.
Použité zdroje: aeroinside.com, airlive.net, independent.co.uk, aviation24.be, easa.europa.eu