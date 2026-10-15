Nevyhazujte stará CD: 5 minut ve vroucí vodě z nich udělá hvězdy pro závěsnou dekoraci do dětského pokoje

Celý nápad stojí na tom, že CD se skládá ze dvou vrstev, které od sebe jdou oddělit. Lesklá fólie je ten materiál, se kterým se dál pracuje, matný plast jde stranou. Návod počítá s 11 hvězdičkami a jedním půlměsícem, jenže každý díl musíte vystřihnout dvakrát a slepit zády k sobě, aby se leskl z obou stran. Ve výsledku to znamená 24 vystřižených kousků. Kolik disků na to padne, návod neuvádí, takže si raději připravte víc, než odhadujete.
Hrnec, ve kterém už nikdy nebudete vařit polévku
Než se pustíte do stříhání, musí disky do vroucí vody. Pět minut ve varu stačí, pak je naběračkou vylovte na talíř a nechte trochu vychladnout. Trochu je tady klíčové slovo: úplně studené CD se zpracovává mnohem hůř, takže obě vrstvy od sebe oddělujte, dokud jsou ještě teplé.
Jediné upozornění, které návod dává, se týká nádobí. Na vyvařování použijte starý hrnec, ve kterém už potom nebudete připravovat jídlo. To je věta, kterou při čtení postupu snadno přeskočíte, a přitom je z celého návodu nejdůležitější, protože na rozdíl od nepovedené hvězdičky se tahle chyba nedá vzít zpátky.
Proč musíte hvězdu vystřihnout dvakrát, než ji budete mít jednu
Tvar si na lesklou stranu předkreslete permanentním fixem a vystřihněte obyčejnými nůžkami. Ke každé hvězdičce potřebujete druhou stejnou, protože se slepují lícem ven, a totéž platí pro půlměsíc. Z 11 hvězdiček a jednoho půlměsíce tak vznikne 22 plus 2 vystřižených dílů a tohle je nejzdlouhavější část celé práce.
Dřív než začnete lepit, si připravte stužku, alespoň metr na každý řetěz. Začíná se půlměsícem: nelesklou stranu potřete lepidlem, položte na ni stužku, přiklopte druhou polovinou a pevně stiskněte. Stejným způsobem na stužku navlékněte tři hvězdičky s rozestupy zhruba 5 cm a konec nechte delší, bude se přivazovat. Další dva řetězy vyrobte stejně, jen na každý přijdou čtyři hvězdičky, takže dohromady jich máte 3, 4 a 4.
Hotové řetězy potřete silikonovým lepidlem a posypte dekoračními flitry. Okraj půlměsíce se dá navíc olemovat kuličkovým řetízkem.
Z mašle udělejte kouli: tyl se prostříhá po stranách a rozevře
Základna lapače vzniká ze tří tylových koulí a technika je jednodušší, než vypadá. Tyl široký 30 cm poskládejte do několika vrstev o rozměru 30 krát 20 cm a na bocích ho prostříhejte. Uprostřed pak balíček svažte stuhou, takže vznikne velká mašle.
Pak přijde ta část, která rozhodne o výsledku: jednotlivé vrstvy tylu od sebe postupně odtahujte, dokud se mašle nerozevře do kulatého chomáče. Když si na tyl vezmete dvě barvy, koule budou působit plastičtěji. Celkem si takto připravte tři.
Řetěz s půlměsícem patří doprostřed, hotová dekorace slouží i na sponky
Finále je otázka několika minut. Tři tylové koule svažte stuhou k sobě a ke každé přivažte jeden řetěz s hvězdičkami, přičemž ten s půlměsícem přijde na prostřední kouli. Ze zbylé stuhy vytvořte poutko na zavěšení.
Dekorace míří do dětského pokoje a visící stuhy mají i druhé využití: dají se na ně cvakat sponky do vlasů. Celý postup najdete i na videu, které návod doprovází.