Nespavost se dá porazit dechem i termostatem: metoda 4-7-8 uklidní nervy, v ložnici má být nejvýš 19,4 °C

Špatné usínání a noční probouzení nejsou jen otravná nepříjemnost. Lékař Raj Dasgupta, který se na spánek specializuje, upozorňuje, že nedostatek kvalitního spánku se podepíše na denní výkonnosti a dlouhodobě vede ke zdravotním potížím. Zároveň jde o oblast, kde má člověk nezvykle velký prostor něco změnit sám, protože většina doporučení se týká toho, co dělá v posledních hodinách před spaním a co má v ložnici.
Špička jazyka na zuby, nádech na čtyři a pak zádrž
Dechovou metodu 4-7-8 vyvinul Dr. Andrew Weil a vychází z technik ovládání dechu používaných v józe. Princip je v tom, že uvolňuje nervový systém, takže tělo přejde do klidu dřív, než se stihne rozjet obvyklé přemítání nad tím, co bylo a co bude.
Postup je krátký. Opřete špičku jazyka o horní přední zuby a naplno vydechněte ústy se zvukem připomínajícím hůůůš. Pak zavřete ústa, nadechujte se nosem a v duchu počítejte do čtyř. Dech zadržte a počítejte do sedmi. Nakonec otevřete ústa, znovu se stejným zvukem naplno vydechněte a počítejte do osmi. Celý cyklus zopakujte ještě nejméně třikrát.
Výhoda téhle techniky je, že nepotřebuje žádné vybavení, žádnou přípravu a nefunguje jen v posteli. Použít se dá kdykoli během dne, když na vás dolehne stres nebo úzkost. Podobným směrem míří jóga a meditace, u nichž se prokázalo zlepšení délky i kvality spánku.
Termostat na 19,4 °C a tma, která spouští melatonin
Tělesná teplota se při usínání sama snižuje a po probuzení zase stoupá. Když je v místnosti moc teplo, tělo tenhle přechod nezvládne a usínání se protáhne. Doporučené rozpětí pro ložnici leží mezi 15,6 a 19,4 °C, tedy podstatně níž, než na kolik bývá vytopený zbytek bytu. Necelé čtyři stupně mezi spodní a horní hranicí dávají dost prostoru na to, aby si každý našel svou hodnotu. Ke stejnému efektu přispívá i horká koupel nebo sprcha před spaním, která zlepšuje některé parametry spánku včetně jeho kvality.
Druhou věcí, kterou v ložnici ovládáte, je světlo. Nepravidelné osvětlení rozhazuje cirkadiánní rytmus, a pak je problém jak usnout, tak přes den zůstat bdělý. Jasné světlo během dne tělo udržuje vzhůru, večer proto patří ke slovu tlumené osvětlení a v ložnici pokud možno tma. Právě tma zvyšuje produkci melatoninu, tedy hormonu, bez kterého se spánek neobejde.
Kdo se probudí uprostřed noci, měl by nechat hodiny na pokoji. Počítání, kolik času už nespí a kolik zbývá do budíku, situaci jen zhoršuje.
Co s vnitřními hodinami udělá pravidelné vstávání a odpolední šlofík
Tělo má vlastní regulační systém, cirkadiánní rytmus, který mu přes den hlásí čilost a v noci ospalost. Tyhle vnitřní hodiny se dají seřídit tím, že se uléhá a vstává každý den ve stejnou dobu. Z celého seznamu doporučení je to jediné, které mění samotný rytmus, a zároveň jediné, u kterého se nedá vynechat víkend.
Proti tomu pracuje odpolední dospávání. Krátké zdřímnutí se pojí s lepší bdělostí a celkovou pohodou, jenže jakmile se spánek protáhne na dvě hodiny a víc, noční spánek to poškodí. Pohyb během dne naopak funguje spolehlivě: cvičení prodlužuje spánek a zlepšuje jeho kvalitu tím, že zvyšuje produkci serotoninu a snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu. Platí to ale pro střední intenzitu, protože nadměrné cvičení vede ke špatnému spánku.
Sýr místo sušenky a hudba, která pomáhá i při chronických potížích
Večerní jídlo ovlivňuje spánek víc, než by člověk čekal, a směr toho vlivu jde proti tomu, co se obvykle doporučuje. Potraviny s vysokým obsahem sacharidů kvalitu spánku výrazně zhoršují, zatímco potraviny s vysokým obsahem tuku hlubší a klidnější spánek podporují. Praktický překlad je jednoduchý: k večernímu čaji se hodí spíš kousek sýra než sušenka.
Poslední pomůcka se dá zapnout přímo v posteli. Klidná relaxační hudba zkracuje dobu usínání a zlepšuje kvalitu i hloubku spánku. Účinek se prokázal i u lidí s chronickými poruchami spánku.