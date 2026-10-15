Lékař slibuje čistá střeva za 30 minut: stačí litr slané vody nalačno, návod ale neuvádí přesné dávkování

Zažívací potíže dnes trápí spoustu lidí a přidávání vlákniny do jídelníčku ne vždy zabere. Právě pro ně se objevuje domácí postup, který podle lékaře Saurabha Sethiho dokáže trávicí systém rychle uvést do pořádku: roztok soli a obyčejné vody, vypitý nalačno. Náklady jsou v řádu korun, žádná lékárna ani chemický přípravek nejsou potřeba.
Detoxikace, afty i funkce mozku. Co všechno se soli připisuje
Sůl podle zastánců metody spouští v těle řadu biochemických procesů a pomáhá odstraňovat nebezpečné látky. K tomu se jí připisuje hojení ran a aftů i podpora mozkových funkcí. Samotnému solnému roztoku se pak přisuzuje nejen čištění střev a zklidnění zažívacích potíží, ale také úleva od chronické únavy.
Tenhle výčet je na jednu sklenici slané vody hodně široký a nic z něj není v doporučení nijak doloženo. Čím delší je seznam problémů, které má jeden levný domácí prostředek vyřešit, tím opatrněji se k němu vyplatí přistupovat. Střevní účinek je přitom to jediné, co člověk během dopoledne skutečně pozná.
Proč do sklenice nepatří jodidovaná sůl a kolik citronu přidat
Doporučuje se mořská sůl, ideálně šedá nebo himálajská. Jodidovaná sůl se do roztoku podle návodu nehodí. Voda má být filtrovaná a pokojové teploty, případně mírně teplejší, rozhodně ale ne horká. Slanou chuť, která je pro většinu lidí těžko snesitelná, zmírní citronová šťáva nebo citronová voda, několik lžic stačí.
Jediné, co se v návodu nedozvíte, je množství soli. Doporučení zní pouze tak, že při prvním pokusu se to se solí nemá přehánět, jinak vám z toho může být špatně. To je u postupu, kde je koncentrace celým principem, dost zásadní mezera: člověk, který metodu zkouší poprvé, nemá podle čeho odměřovat a zároveň je varován, že příliš soli mu udělá nevolno.
Vypít do pěti minut, pak si lehnout na bok a masírovat břicho
Postup je jednoduchý. Do litrové skleněné nádoby nalijete vodu, přidáte mořskou sůl a citronovou šťávu, sklenici uzavřete víčkem a třepete, dokud se sůl nerozpustí. Hotový roztok byste měli vypít do pěti minut, a čím rychleji, tím lépe. Pak si lehnete na bok a masírujete si břicho, po chvíli se přetočíte na druhý bok a masáž zopakujete z druhé strany.
Střeva by se měla vyčistit zhruba za půl hodiny. Návod ale sám připouští, že u některých lidí se proces protáhne na několik hodin, a proto radí zvolit den, kdy nemáte v plánu nic důležitého a nečekají vás žádné schůzky. Slibovaných třicet minut je tedy spíš nejlepší možný scénář než pravidlo, se kterým se dá počítat.
Roztok se pije nalačno, nebo aspoň několik hodin po jídle, aby byl trávicí trakt prázdný.
Brokolice, otruby a mléčné výrobky: čím po očistě pokračovat
Jednorázová očista sama o sobě jídelníček nespraví. Aby měla smysl, má na ni navázat strava, která podporuje střevní mikroflóru. Doporučují se mléčné výrobky, brokolice, otruby, celozrnné výrobky a obecně zelenina a ovoce, tedy potraviny, které střevům dodávají vlákninu a živiny průběžně, ne jednou za čas.
Na druhé straně stojí to, čemu se má člověk vyhýbat: tučné maso, smažená jídla, silně kořeněné pokrmy a alkohol.