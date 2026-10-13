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Vydělávám 62 tisíc měsíčně, ale rodiče se za mou práci stydí. Prý to není pořádné zaměstnání

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Měsíčně si vydělá 62 tisíc korun, pracuje pro několik firem a o zakázky nemá nouzi. Přesto od rodičů stále poslouchá, že by si měla najít skutečné zaměstnání. Modelový příběh dvaatřicetileté Terezy ukazuje, jak rozdílně mohou dvě generace vnímat práci, která se odehrává převážně na internetu.
Vydělávám 62 tisíc měsíčně, ale rodiče se za mou práci stydí. Prý to není pořádné zaměstnání

Vydělávám 62 tisíc měsíčně, ale rodiče se za mou práci stydí. Prý to není pořádné zaměstnání

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 09:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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